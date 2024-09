Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó haber tenido ofrecimientos de parte de empresas de Ricardo Salinas Pliego, antes de resolver uno de sus casos.

“Antes de empezar como ministra, vinieron del grupo de Salinas Pliego, y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, vinieron y se acercaron y me dijeron: usted necesita que le manejen la publicidad, toda la imagen”, afirmó Ortiz Ahlf, durante una entrevista con Telereportaje, una estación de radio en Tabasco.

“No, yo no necesito eso, pero sabe uno que así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, te pago tus boletos para ir a tus partidos de x, y, z, con tu esposa, amante, amiga, y te vas a los estadios y no se qué”, agregó.

En enero de 2022, Ortiz Ahlf presentó un proyecto del un recurso de revisión de Elektra, que la Segunda Sala de la SCJN desechó y por el cual la empresa tuvo que pagar 2 mil 636 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ministra recibió dicho expediente de José Fernando Franco González-Salas, a quien reemplazó en el máximo tribunal constitucional y que son similares a dos más, también de Elektra, que la Segunda Sala de la SCJN, revisaría el 2 y 9 de octubre de 2024.

El 23 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el litigio fiscal que tiene el SAT contra las empresas de Salinas Pliego, por casi 35 mil millones de pesos, no quedaría resuelto durante su Gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO informó que el tema fue enlistado para su análisis en la SCJN, pero se preveía que los ministros de la máximo tribunal constitucional lo hicieran tras finalizar su Administración.

López Obrador precisó que no se analizaría si existía la deuda, y se comprobó que, en efecto, según él, era un impuesto que el también dueño de TV Azteca no había pagado y se acumularían intereses.

“Es lo que se va a revisar, pero no es que no se deba de impuestos esa cantidad, lo que está allá por resolverse son estos dos expedientes, uno de 2 mil 500 millones de pesos y otro de alrededor de 25 mil millones, se piensa que con los intereses y otros añadidos va a llegar como a 35 mil millones, los dos”, indicó.

“Tengo información que ya se enlistaron, pero para la semana que viene, entonces ya no voy a estar. Ya se alistaron y ahí la autoridad, en este caso la Suprema Corte va a resolver. No puede resolver en el fondo, porque ya se demostró que se debe ese dinero”, apuntó López Obrador.

El Presidente planteó que los abogados de Salinas Pliego acudieron a la SCJN para agotar todas las instancias como gran contribuyente, pero dijo que el adeudo “ya es cosa juzgada” y el caso ni siquiera debió admitirse.

“Se acudió a la Suprema Corte, yo pienso que para insistir en la defensa, como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y todos los que aportan sus contribuciones. Sin embargo, ya la Corte no es competente”.

“Ya lo que tiene que hacer la Corte, porque ya el expediente pasó por la Corte y ya pasó por los tribunales, ya casi es cosa juzgada, ya no le compete a la Corte, porque no es un problema de constitucionalidad”.

“La Corte en sentido estricto no debió darle entrada al recurso, lo hicieron y lo asignaron indebidamente, ilegalmente, a un ministro, una ministra, pero lo que procede, es decir: ‘no tenemos competencia, es cosa juzgada’”, sugirió.

“Quién sabe cómo vaya a terminar, pero para entonces ya voy a estar en Palenque [Chiapas] y ni me voy a enterar porque yo me jubilo y voy a apagar el radio y la televisión, y también el internet, si acaso lo voy a prender para cuando haya algún partido de béisbol. Y voy a estar trabajando, además me voy a dedicar por completo a escribir, que siempre me ha apasionado”, enfatizó López Obrador.

El mismo día, Grupo Elektra pidió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sus litigios por más de 34 mil millones de pesos contra el SAT, debido a que la reforma judicial ya no preveía la operación de las salas del máximo tribunal constitucional.

Un grupo de abogados de Elektra solicitaron a la Segunda Sala de la SCJN, enviar al Pleno del máximo tribunal constitucional, el primero de los dos recursos de revisión de la empresa, que estaban agendados para el 2 y 9 de octubre de 2024, con proyectos que confirmaban en definitiva que tenía que pagar deudas que el SAT estimaba en más de 34 mil millones de pesos.

“Infórmese a la promovente que corresponderá a la ministra ponente en este asunto, o a la Sala actuando como órgano colegiado, decidir lo que conforme a derecho proceda”, respondió a Elektra, el 20 de septiembre de 2024, el ministro Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la SCJN.

El diario Reforma publicó el 17 de septiembre de 2024, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se disponía a desechar recursos de Grupo Elektra para impugnar dos deudas fiscales que, según el Gobierno Federal, sumaban 34 mil 734 millones de pesos.

La Segunda Sala de la SCJN agendó para el 2 y 9 de octubre de 2024, los amparos de la empresa contra sentencias que, en junio del mismo año, confirmaron la legalidad de los créditos fincados por el SAT durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Fuentes judiciales informaron que ambos proyectos, de los ministros Yasmín Esquivel [Mossa] y Alberto [Gelacio] Pérez Dayán, desechan los recursos de Elektra. Bastarán tres votos para avalar el revés a la compañía, que tendrá que pagar y, si bien puede negociar para liquidar en 36 mensualidades, de entrada tendría que abonar el 20 por ciento del total”, detalló el citado rotativo.

El 3 de septiembre de 2024, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que ya tenía realizado su proyecto de resolución del recurso de revisión con el que Elektra buscaba evitar el pago de un crédito fiscal, por mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

Sin embargo, el caso no pudo ser discutido, debido a que el Pleno de la SCJN acordó suspender labores, luego de que sus trabajadores se fueron a paro. A través de una tarjeta informativa, la ministra recordó que el recurso de Elektra le fue turnado el 23 de agosto de 2024 y que ella presentó de manera inmediata su proyecto de resolución.

“Elektra tiene un asunto más que es un recurso de revisión por la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien está pendiente de presentar proyecto. Ambos recursos de revisión estuvieron retenidos en la Presidencia de la Corte por aproximadamente 50 días”, refirió Esquivel Mossa.

El 16 de agosto de 2024, según el fondo estadounidense Astor Asset Management 3 Ltd, el empresario mexicano Salinas Pliego, había incumplido con el pago de un préstamo de 110 millones de dólares, ejecutado en julio de 2021.

Según el comunicado de Astor Asset Management 3 Ltd, la empresa del “combativo y controvertido” Salinas Pliego, Corporación RBS S.A. de C.V., actuó como prestatario en virtud de los términos del préstamo, mientras que el propio empresario actuó como garante al dejar en prenda 7 millones 204 mil 296 acciones de Elektra, además, incumplió más de 15 disposiciones, incluyendo el pago de intereses.

Además, el fondo denunció que Salinas Pliego no cumplió con su deber de hacer el anuncio público necesario, respecto a la pignoración de acciones para un préstamo. También aseguró que todo eso equivalía a graves violaciones al acuerdo de préstamo de valores y a la legislación mexicana.

“Resulta sumamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no sólo no haya pagado el préstamo, sino que además no haya cumplido con los requisitos regulatorios diseñados para proteger la integridad del mercado y al público en general”, comentó Astor Asset Management 3 Ltd.

“Creemos que es esencial que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los medios de comunicación, la prensa y el público, estén plenamente conscientes de esta infracción. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad de los mercados financieros”, expresó el fondo.

Además, la Astor Asset Management 3 Ltd instó a las autoridades a investigar las presuntas violaciones de Salinas Pliego y aplicar las medidas regulatorias. Por su parte, Grupo Salinas también emitió un comunicado en el que dio a conocer que presentó una demanda contra el fondo, por presunto fraude, ante una corte de Reino Unido.