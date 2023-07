Janine Madeline Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propone, en dos proyectos de sentencia, que presentará a sus seis homólogos, anular el proceso de precampañas de selección de los seis aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), también llamadas “corcholatas”.

Así como el de los 12 aspirantes para ser candidatos a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México.

Las llamadas “corcholatas” de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

Mientras que las 12 personas aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México, son: Silvano Aureoles Conejo, Santiago Creel Miranda, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo.

Ambos proyectos de sentencia propuestos por Otálora Malassis, se derivan de juicios iniciados por Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC), en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra los procesos de precampañas de la llamada “cuarta transformación” y del Frente Amplio por México.

La magistrada del TEPJF propone ordenar la suspensión inmediata de ambos procesos, al tratarse, según ella, de estrategias que buscan defraudar a la ley, para la realización de precampañas disfrazadas.

Dichos procesos, dicen los proyectos de Otálora Malassis, buscan elegir a la persona que contenderá como candidata a la Presidencia de la República en 2024, en el proceso electoral que está próximo a iniciar.

Según la magistrada del TEPJF, es posible advertir la existencia de posicionamientos públicos y elementos de propaganda que han beneficiado a los aspirantes, sirviéndose de los supuestos procesos como plataformas de sobreexposición, para recorrer diversas entidades del país.

Asimismo, Otálora Malassis indica que los cargos partidistas por los que presuntamente compiten las personas denunciadas, no existen dentro de las estructuras estatutarias de los partidos políticos denunciados, ni tampoco existe certeza sobre las funciones, obligaciones o alcances que tengan dichas figuras jurídicas, dada la opacidad con la que se han instrumentado los supuestos procesos partidistas.

Por dichos motivos, la magistrada del TEPJF propone ordenar la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados y de todos los actos que se vinculen a estos, así como el retiro de toda difusión o propaganda que haga referencia al mismo o a las personas que se registraron como aspirantes.