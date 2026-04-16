Ministra Esquivel propone restaurar salas de la SCJN y aplicar examen a candidatos judiciales

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó una serie de ajustes a la reforma judicial para perfeccionar su implementación, entre ellos restablecer las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicar un examen de conocimientos básicos a los aspirantes a cargos del Poder Judicial y reducir el número de plazas a elegir en 2027 a solo las vacantes, estimadas entre 200 y 450.

Esquivel Mossa realizó los planteamientos durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, publicado por el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, en la Ciudad de México.

La Ministra sostuvo que la reforma constitucional que dio origen a la elección judicial eliminó la corrupción, el nepotismo, el influyentismo y los privilegios en el Poder Judicial, pero reconoció que sus bases son perfectibles.

“Una reforma del calado de la que comentamos no puede considerarse como definitiva en un primer ejercicio. Sus bases aceptadas en la Carta Magna son perfectibles, sin duda alguna”, afirmó.

En cuanto a la propuesta de restablecer las salas, señaló que su eliminación ha frenado el ritmo de resolución de asuntos en el máximo Tribunal, ya que actualmente todo se analiza y vota en el Pleno.

“Es importantísimo restablecer el trabajo de las Salas. No limitarlo solamente al Pleno. Las dos Salas que había en la Suprema Corte permitían que se tuvieran sesiones de manera simultánea, lo que permitía resolver el doble de asuntos que estamos resolviendo el día de hoy”, declaró.

Las dos salas anteriores resolvían asuntos en materia civil y penal, y en materia administrativa y laboral, respectivamente.

Respecto a la próxima elección judicial de 2027, Esquivel Mossa advirtió los riesgos de que el proceso se empalme con las elecciones de gobernadores en 17 estados, la renovación de la Cámara de Diputados y la de congresos locales.

Propuso que en esa ocasión solo se elijan los cargos vacantes, con el fin de permitir una sustitución gradual en lugar de renovar los más de 850 puestos previstos originalmente.

Adicionalmente, planteó limitar las listas de candidatos a cuatro aspirantes por plaza para reducir la complejidad del proceso para el ciudadano, y precisar de antemano las especialidades de los cargos en disputa.

También señaló fallas en la selección de candidatos durante la pasada elección judicial, proceso en el que algunos aspirantes fueron elegidos por tómbola.

“Hemos visto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que algunos juzgadores han tenido algunas fallas elementales y básicas en sus procesos y en su manera de impartir justicia”, indicó, lo que motivó su propuesta de aplicar un examen de conocimientos básicos como requisito para participar.

En materia de reglas, Esquivel Mossa cuestionó la coexistencia de tres comités de selección de candidatos con criterios distintos durante el proceso de 2025: el del Congreso, el de la Presidencia de la República —ambos dominados por Morena— y el del Poder Judicial.

“Si seguimos con esos tres comités, tenemos que tener reglas claras y que sean las mismas para los tres y entonces las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a esa candidatura”, señaló.

También propuso flexibilizar las reglas del Instituto Nacional Electoral para permitir mejores mecanismos de difusión, eliminar sanciones por visitas a universidades o entrevistas periodísticas, ampliar el periodo de campañas y acelerar los procesos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reconoció que la baja participación ciudadana se debió en parte a desinformación.

“Hubo personas que no se enteraron que hubo elecciones judiciales en nuestro País. No fueron a las urnas, no supieron de que hubo elecciones”.

Esquivel Mossa participó en el evento como comentarista invitada de la publicación.

La ministra, quien integró la SCJN antes de la reforma y fue objeto de polémica por presuntos plagios en sus tesis académicas, buscó su reelección mediante campaña ciudadana, experiencia que describió como inédita en su trayectoria profesional.