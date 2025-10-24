Ministra María Estela busca ‘lavarse las manos’ en juicio contra Salinas Pliego por adeudo de 33 mil millones de pesos

La Ministra María Estela Ríos González, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca lavarse las manos para no ser ella quien defina si dos de sus compañeras participan en la resolución final de un juicio abierto en contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, por un crédito fiscal de aproximadamente 33 mil millones de pesos.

Así lo hizo al solicitar al máximo tribunal del País declararla imposibilitada para conocer de un impedimento promovido por Grupo Elektra en contra del ahora Ministro en retiro Alberto Pérez Dayán y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Para resolver este conflicto legal, la Suprema Corte envió el asunto a la ponencia del Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para que estudie el tema y presente una propuesta de resolución de este.



El amparo de Grupo Elektra por $33 mil millones

En 2024, Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, interpuso un juicio de amparo en contra de la determinación del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de aproximadamente 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, al sumar actualizaciones y recargos.

Al llegar el asunto a la Corte, bajo el expediente del amparo directo en revisión 6321/2024, se designó al entonces Ministro Alberto Pérez Dayán para que elaborara un proyecto de sentencia para proponer una salida legal al conflicto.

Sin embargo, Grupo Elektra solicitó al alto tribunal declarar impedidos al Ministro Alberto Pérez Dayán y a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama para conocer del amparo, tras acusar una posible falta de imparcialidad de los juzgadores en el caso.

De esta forma, Elektra logró retrasar la resolución de juicio en el que se resolvería el pago por el adeudo de 33 mil millones de pesos, con la interposición del impedimento 33/2024 que fue enviado a la ponencia del entonces Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Sin embargo, tras los resultados de la elección judicial, la nueva Corte envió el impedimento a la ponencia de la Ministra María Estela Ríos González para resolver esta petición que ahora busca no atender.

Mientras que el amparo directo en revisión 6321/2024 quedó en manos del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre el caso y presentarlo ante el Pleno de la Corte para su eventual resolución.



Los otros amparos de Ricardo Salinas Pliego ante la Corte

En febrero de 2021, Raquel Buenrostro Sánchez, entonces jefa del SAT y actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que existían diversos juicios en trámite en contra de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas que sumaban una cantidad aproximada de 32 mil millones de pesos de impuestos no pagados, en una entrevista con La Octava.

Uno de esos juicios llegó hasta la Corte que resolvió en octubre de 2022 que Ricardo Salinas debía pagar casi 2 mil 800 millones de pesos por uno de sus adeudos, una resolución que fue aceptada por Salinas Pliego quien aseguró que sus deudas estaban saldadas.

“Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos”, señaló el empresario mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ahora X.

Incluso, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el cumplimiento del pago y reconoció que el empresario actuó con responsabilidad.

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte... sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones, y está de por medio también el que no haya privilegios”, dijo en una conferencia de prensa.