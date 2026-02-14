Ministro de Canadá encabezará visita a México en misión comercial, buscará ‘expandir nuevos mercados’

En su comunicado destacaron que tan solo en 2024, la inversión directa canadiense en México alcanzó 46.3 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el noveno destino de inversión extranjera directa más grande de Canadá.

“La sólida y duradera alianza entre Canadá y México es fundamental para el fortalecimiento de la economía norteamericana. Esta misión comercial busca mejorer nuestra colaboración en sectores clave demostrando lo que sabemos. Juntos, haremos de América del Norte la región económica más competitiva, resiliente y próspera del mundo”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá informó que esto ocurre ante un panorama económico global cambiante, por lo que buscan diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales internacionales.

Dominic LeBlanc, el Ministro del ⁠Gobierno Canadá ⁠que representará al país durante la revisión del T-MEC, visitará México como parte de una misión comercial con el objetivo de expandir las relaciones comerciales.

La visita de Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y Ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales y Comercio Interno está programada del 15 al 20 ⁠de febrero.

Y participarán más de 240 organizaciones y más de 370 delegados.

“Esta misión reunirá a una delegación diversa de empresas canadienses, asociaciones industriales y socios de todo el país para fortalecer los lazos comerciales con México y explorar nuevas oportunidades en un mercado dinámico y diverso. Los participantes interactuarán directamente con empresas y líderes gubernamentales mexicanos, obtendrán información de mercado de primera mano y forjarán alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento a largo plazo”.

Entre los temas que abordarán está la manufactura avanzada, la agricultura, los alimentos procesados y la tecnología agrícola, las tecnologías limpias y la energía limpia, las industrias creativas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

De acuerdo con ⁠el Ministerio de Asuntos Exteriores, la misión se basa en la colaboración de ambos países y nació de las visitas previas del Ministro LeBlanc y el Primer Ministro Carney a México y el lanzamiento de una nueva Alianza Estratégica Integral Canadá-México, así como en las prioridades compartidas en el marco del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028 (CMAP).

La Embajada aseguró que se trata de una de las mayores misiones comerciales hasta la fecha.



Canadá espera revisión ‘rigurosa’ del T-MEC ante presiones de Trump; Sheinbaum espera que se mantenga

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el pasado 26 de enero que se espera una “revisión rigurosa” del tratado comercial con México y Estados Unidos (T-MEC), debido a que el presidente republicano, Donald Trump, es un “negociador fuerte”.

“Pronto iniciaremos una negociación o revisión formal de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México. Se espera que sea una revisión rigurosa. El presidente es un negociador fuerte y creo que algunos de estos comentarios y posiciones deben considerarse en el contexto más amplio de eso”, dijo a periodistas.

En medio de las críticas del Mandatario estadounidense, Donald Trump, contra el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro de Davos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno trabajará para que el tratado comercial (T-MEC) “no se rompa”, pues conviene a los tres países que se mantenga.

“Vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos (entre Trump y Carney), sino que sencillamente son distintos puntos de vista, frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”.