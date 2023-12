Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre-, que desaparecían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Con esa reforma se pretendía la entrega de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, contenidos en 13 fideicomisos del Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación, que correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, detalló Laynez Potisek, en un acuerdo.

El Pleno del máximo tribunal constitucional podría invalidar la reforma a la Ley Orgánica del PJF, para lo que sería necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se prevé que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, impugnarán ante una Sala de la misma SCJN, la suspensión concedida por Laynez Potisek, misma que se sumó a por lo menos 17 suspensiones dictadas por jueces federales que tramitan amparos promovidos por personal, asociaciones y sindicatos judiciales, de las cuales al menos cinco son suspensiones definitivas, mientras que el resto son provisionales, aunque algunas no incluyen los fideicomisos de la SCJN, sino sólo los del Consejo de la Judicatura Federal.

Dichas suspensiones estarán vigentes durante todo el tiempo que tome el trámite de los amparos, que alegan violaciones a derechos constitucionales de independencia judicial, acceso a la justicia y no aplicación retroactiva de las leyes.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la SCJN que atrajera los recursos de queja y de revisión que había interpuesto para impugnar las admisiones de dichos amparos, así como las suspensiones definitivas.

Por unanimidad de 10 votos en contra -ante la renuncia de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea-, el Pleno de la SCJN desechó el 21 de noviembre, por notoria improcedencia, el impedimento promovido por la CJEF, para que el Ministro Laynez Potisek, no conociera o estudiara la acción de inconstitucionalidad 214/2023 -y su acumulada 220/223-, promovida por senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, contra la extinción de 13 fideicomisos del PJF.

“Estoy consciente que la Corte ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos, sólo cuando son planteados por la propia Ministra o Ministro, en situaciones en las que antes de llegar al Pleno se participó directamente en la aprobación de alguna disposición de carácter general [...] No me considero impedido, me parece que no procede, pero yo no considero afectada en absoluto la objetividad”, señaló Laynez Potisek.

El resto de los ministros no realizaron comentarios, sin embargo, determinaron que el impedimento era improcedente, por lo que discutieron si las opiniones expresadas por Laynez Potisek afectaron de alguna manera su imparcialidad en dicho caso.

María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, planteó, el 14 de noviembre, que el citado Ministro fuera impedida de conocer dichas acciones de inconstitucionalidad, con el argumento de que Laynez Potisek expresó varias opiniones respecto a la eliminación de los fideicomisos del PJF, en entrevistas de radio y televisión, en las que afirmó que dicha medida afectaría la independencia judicial.