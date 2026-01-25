Ministros de la SCJN deciden no utilizar camionetas blindadas y solicitan su devolución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó este 25 de enero que las ministras y ministros del máximo tribunal decidieron no utilizar las nueve camionetas blindadas adquiridas recientemente y solicitaron que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.

La decisión se produjo tres días después de que el organismo judicial confirmó la adquisición de las unidades, cuyo costo total ascendió a 25 millones 650 mil pesos, según la autorización dada por la Unidad de Administración del máximo tribunal.

Esto significa que cada vehículo tuvo un costo promedio de 2 millones 850 mil pesos, con Impuesto al Valor Agregado incluido.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial, la SCJN señaló que los ministros informaron su decisión de no utilizar los vehículos y reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.

La institución añadió que el 26 de enero ofrecería una conferencia de prensa en las instalaciones del máximo tribunal con el fin de precisar la información relacionada con este tema.