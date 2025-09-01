$!Minuto a minuto: toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte

Con la entrega de bastones de mando, la toma de protesta de ministros y ministras en el Senado y la apertura de puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una nueva era para el máximo tribunal del país. Las ceremonias comenzaron a las 5 de la mañana con la “purificación” de las instalaciones de la Suprema Corte por integrantes de comunidades indígenas, en donde también fue instalado un marco floral elaborado por artesanos de la CDMX. De forma paralela, en la zona arqueológica de Cuicuilco, miembros de pueblos originarios consagraron los bastones de mando. A la ceremonia que fue de carácter privado, acudieron Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en la primera persona de origen indígena en presidir el máximo tribunal, además de las ministras Lenia Batres, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, así como los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa.

Senado inicia sesión solemne para toma de protesta de ministros La sesión para la toma de protesta de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte, que estaba prevista para las 19:30 horas, inició después a la 20:42 horas. Con un quorum de 103 integrantes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tocó la campanilla con la que dio inicio la ceremonia. Entre las invitadas a la sesión se encuentran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia; y Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de la toma de protesta, cada grupo parlamentario dará su posicionamiento. Durante su posicionamiento, José Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano), dijo que la “mal llamada reforma judicial” fue posible por una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y no fue pensada para facilitar la denuncia de las y los ciudadanos. “El engaño es todavía más preocupante porque la reforma que pretende modificar el paradigma judicial y con la que cientos de juzgadoras y juzgadores llegan hoy aquí, no transforma para bien las reglas y mecanismos de impartición de justicia porque acaba con la carrera profesional de cientos de juzgadores, condenándolos al desempleo sin derecho a defensa, como si todas y todos fueran corruptos o infractores de la ley”, dijo.

Inicia ceremonia de entrega de bastón de mando y servicio para la nueva Corte Alrededor de las 16:10 horas de este lunes comenzó la ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando a las ministras y ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia. Durante el evento, los nuevos ministros Hugo Aguilar, quien presidirá la nueva Corte, y Lenia Batres fueron los más ovacionados por los presentes. Como parte de la ceremonia, médicas y médicos tradicionales de diversas comunidades mixtecas pidieron a la nueva Corte y a los asistentes “ser de pensamiento colectivo y sumarse en una sola palabra”. Además, agradecieron al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, por el recibimiento y “la fuerza cósmica”.

El abogado mixteca fue ovacionado por las personas presentes, quienes, al estilo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, gritaron la consigna “es un honor estar con Hugo hoy”. Ministras y ministros reciben vara de mando de representantes indígenas La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue la primera en recibir el bastón de mando Roberto Girón Luna, presidente municipal de Tenejapa, Chiapas, quien le dijo que el símbolo representa a los pueblos originarios, su voz y confianza. “Representa también su armonía, su humildad, su cariño, del pueblo de Tenejapa, Chiapas”, dijo Girón. Leopoldina Cruz Ventura, presidenta municipal de Las Vigas, Guerrero, entregó el bastón de mando al ministro Arístides Guerrero, sin embargo, estuvo ausente tras sufrir un accidente automovilístico, por lo que recibió el símbolo Hugo Aguilar. Posteriormente, el ministro Irving Espinoza recibió la vara de mando de la ciudadana Virginia Flores, autoridad tradicional de la comunidad indígena O’dam, de Durango. La ministra María Estela Ríos González recibió el símbolo de Cornelio Jiménez, general maya de la Cruz Parlante de Carrillo Puerto, Quintana Roo. El ciudadano Juan Gabriel, agente municipal de Maguey Maguaquite, Chicontepec, Veracruz, hizo entrega a la ministra Loretta Ortiz, mientras que la ministra Yasmín Esquivel, recibió el símbolo de Joaquín Cota, gobernador tradicional del pueblo Vícam, primera cabecera del pueblo Yaqui. “Yasmín te entrego esta vara de mando para que implementes bien la justicia y espero nunca te olvides de tu gente”, dijo el gobernador tradicional. La ministra Lenia Batres, quien fue ovacionada al mencionar su nombre, recibió el símbolo de Carlos Hernández Valdez, gobernador tradicional de Jalisco, quien le dijo que se trata de un mando importante para que continúe con la lucha. “Quiero que le eches ganas y va a ser para que se hagan las justicias, libertad y paz”, sentenció Hernández. Martha Bautista Sámano, gobernadora tradicional de San Agustín Tlacotepec, lugar de origen de Hugo Aguilar, entregó el bastón al nuevo presidente de la Corte. “Muy buenas tardes, mexicanos y mexicanas, de todo este hermoso país que se llama México. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de los pueblos originarios y afromexicanos y todos los que vivimos en este territorio sagrado. Este bastón de mando simboliza esa gran diversidad que nosotros somos. Este bastón de mando encierra un poder ancestral que deviene de nuestros antepasados, quienes saben que ejercer justicia es mirar a todos por igual”, dijo la gobernadora tradicional. Bautista instó a la ciudadanía a depositar la confianza en la nueva Corte. Además, se dirigió a Hugo Aguilar para decirle que tiene la encomienda de dirigir el máximo tribunal del país. “A nombre de todas las demás naciones de este México profundo le hago entrega de este bastón de mando, confiamos, porque así lo dijimos en las urnas, por un camino, por una justicia que ya se está mirando para todas y todos los mexicanos”, aseveró.