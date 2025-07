Modelo ofrece disculpas ‘sincera y sin reservas’ tras insultos racistas a policía

La modelo argentina Ximena Pichel, conocida como “Lady Racista”, ofreció una disculpa pública “sincera y sin reservas” respecto a los insultos racistas que profirió contra un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

La disculpa fue emitida mediante un comunicado fechado, el 6 de julio de 2025, pero difundido hasta el día 8 del mismo mes y año. En el documento, Pichel reconoció que “no hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan” y asumió la responsabilidad por sus acciones.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2025, cuando el agente policiaco pretendía infraccionarla, porque había estacionado su automóvil marca Mercedes Benz, modelo CLS 500, color gris oscuro, de manera indebida, sin pagar el parquímetro. Durante el incidente, Pichel le gritó “pinche negro” y le increpó “odio a los negros como tú”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el racismo “aberrante” de Pichel durante su conferencia de prensa del 7 de julio de 2025. Asimismo, expresó su solidaridad con el policía que recibió los insultos y señaló que las personas extranjeras que venían a trabajar a México “tienen que respetarnos”.

“Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no a la discriminación, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación”, declaró la mandataria nacional

En paralelo, Aarón Beas, ex pareja de Pichel y padre de su hijo, ofreció una disculpa pública a nombre del menor de 16 años de edad, quien también participó en el incidente. El también actor calificó al adolescente como “inmaduro” y explicó que “se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal”.

Beas reveló que no está compartiendo la custodia del menor por desacuerdos con Pichel. “Hace más de un año que no hablo con ella, precisamente por los problemas de ponernos de acuerdo. Ella lo quiere educar de una manera, yo tengo otras ideas”, detalló.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) iniciará procedimientos para investigar el caso y emitir medidas de reparación integral. Las medidas podrían incluir disculpa pública, acciones de sensibilización y no repetición.

El policía afectado presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que le dieron acompañamiento legal al agente.

Según el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, la discriminación se castiga con penas de uno a tres años de prisión, multas de 50 a 200 días y trabajo comunitario de 25 a 100 días. Al ser un delito que se persigue por querella, la denuncia del agente fue clave para activar el proceso legal.

En su comunicado, Pichel manifestó que “no busca compasión ni excusas” y que quiere transformar este momento “en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales”.

Pichel, de nacionalidad argentina y avecindada en México desde hace varios años, se desempeña como modelo y actriz. En redes sociales se identificó como “mamá, actriz, modelo y cantante”, aunque, tras la controversia, varias marcas se deslindaron de cualquier colaboración con ella.