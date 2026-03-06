Monreal admite que Morena no tiene votos suficientes para aprobar la reforma electoral de Sheinbaum por rechazo de PT y PVEM

Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, reconoció que su partido no cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma electoral enviada este miércoles por la Presidenta Claudia Sheinbaum, debido a la negativa de sus aliados, el PT y el PVEM, de respaldarla.

En rueda de prensa en Puebla, Monreal, tras su participación en la firma del convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados y el Congreso local, señaló sobre la reforma: “Somos 253 en Morena. Y hace unos días aprobamos en una plenaria que nosotros no dejaríamos sola a la Presidenta, que íbamos a respaldarla. Hasta este momento solo esos votos son seguros“.

Y agregó: “Porque hemos escuchado las expresiones del Partido Verde Ecologista de México y la posición política del Partido del Trabajo. Al buen entendedor pocas palabras. Ellos han dicho que no lo acompañarán. Y tampoco la oposición que son nuestros adversarios reales. PAN, PRI y MC, tampoco la acompañarán”.

El legislador explicó que, pese a contar con mayoría simple en Morena, para lograr los cambios constitucionales que plantea la reforma se requiere de dos terceras partes del Congreso, es decir, alrededor de 330 votos.

“Si tenemos 253, estamos hablando de 70 a cuando menos. No los tenemos. Y no soy mago ni alquimista ni pretendo serlo”, señaló.

Monreal reconoció que la Presidenta Sheinbaum, consciente de este escenario, ya contempla alternativas.

“Por eso la Presidenta, pensando en este escenario, en esta hipótesis que puede ser susceptible de realización, ella habla de un plan B. No lo conozco, me imagino por dónde va porque he estado muy pendiente de las mesas de trabajo de la reforma electoral que ha llevado a cabo la Comisión Presidencial, me imagino por dónde va, pero no quisiera adelantarme, porque este proceso que está en puerta es el que vamos a llevar a cabo en los próximos días”, dijo.

A pesar del rechazo de sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, Monreal relativizó el impacto de un posible fracaso en la aprobación de la iniciativa.

“No, yo creo que si esto se confirmara y si no se lograra la aprobación por mayoría calificada, por las razones que explico, estamos hablando de un desencuentro temporal (con PVEM y PT), de un desencuentro transitorio en un acto legislativo que no pone en riesgo ni la elección del 2027 ni la elección nacional del 2030”, aseguró.

La reforma enviada por Sheinbaum propone modificaciones a 11 artículos constitucionales, entre ellas la reducción del número de senadores, la eliminación del control de las dirigencias partidistas sobre las diputaciones plurinominales, la disminución del financiamiento a partidos, la fiscalización exhaustiva del dinero en campañas y la regulación de la propaganda alterada con inteligencia artificial.

También reduce el tiempo del Instituto Nacional Electoral en radio y televisión y establece que ningún funcionario de los órganos electorales pueda percibir un salario superior al de la Presidenta.

Además, plantea que los cómputos de las elecciones inicien el mismo día de la jornada electoral desde la recepción del primer paquete en cada Consejo Distrital.

El proyecto mantiene en la Cámara de Diputados 500 legisladores, pero divide las 200 diputaciones de representación proporcional en dos esquemas: 100 para candidaturas que no ganaron su distrito pero representan los mejores porcentajes de su partido y 100 más mediante listas regionales por circunscripción, incluyendo espacios para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

Sobre la reducción de recursos a los partidos, la iniciativa propone un nuevo cálculo que disminuye el porcentaje destinado a financiar a los grupos, mientras que el PT y el PVEM han planteado que, si se reduce el financiamiento, todos los partidos reciban la misma cantidad.

La iniciativa también incorpora medidas de fiscalización con reportes diarios confidenciales y prohíbe aportaciones de procedencia extranjera.

La propuesta contempla además identificar la propaganda electoral alterada con inteligencia artificial, reducir el tiempo de difusión del INE en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios y establecer mecanismos de democracia directa, como plebiscitos y referéndums vinculantes en estados y municipios, así como acciones afirmativas para grupos históricamente subrepresentados.

Sin embargo, ni el PAN ni el PRI han mostrado disposición a apoyar la reforma, y Movimiento Ciudadano adelantó que presentará su propia iniciativa.

El rechazo de estas fuerzas y la oposición de los aliados del oficialismo significan que Morena tendrá que negociar para intentar alcanzar acuerdos que permitan al menos avanzar con algunos de los cambios planteados por la presidenta.

Monreal reiteró que su partido respaldará la iniciativa, pero enfatizó que se trata de un proceso complejo y que “actuaremos con ponderación y prudencia y vamos a respaldar la iniciativa de la Presidenta”.