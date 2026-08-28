Monreal admite riesgo para mayoría calificada de Morena, tras renuncia de Inzunza

El coordinador de los Diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la renuncia del Senador Enrique Inzunza Cázarez a la bancada guinda podría poner en riesgo la mayoría calificada con la que cuentan Morena y sus aliados en el Senado de la República.

Durante una conferencia de prensa, explicó que en la Cámara de Senadores la construcción de mayorías para aprobar reformas constitucionales resulta un proceso más estricto, en el que un solo voto o una ausencia pueden marcar la diferencia.

“Yo digo que debe de preocupar, porque la mayoría calificada, en un extremo estricto, se pierde. Claro que la mayoría calificada la tenemos con los aliados del Verde y del PT, y ahí es más estricta la mayoría calificada a construirla, apenas es un voto, apenas es una ausencia, pero yo entiendo que él seguirá unido a los principios del movimiento, no lo sé, pero debe preocupar”, declaró Monreal Ávila.

Inzunza Cázarez anunció su renuncia a la bancada de Morena el 26 de agosto, aunque conservará el fuero al mantenerse como legislador independiente.

El Senador sinaloense fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, junto con el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El coordinador parlamentario dijo respetar la decisión del senador y se solidarizó con su entorno familiar.

“Me solidarizo con su familia, con los suyos. Es una etapa difícil para él, no deseo que mexicano alguno esté en esa posición”, expresó.

Monreal Ávila confirmó que, al separarse de la bancada de Morena, Inzunza Cázarez deberá abandonar también la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, posición que corresponde a ese grupo parlamentario, salvo que el partido, como gesto de cortesía, le permita continuar al frente de dicho órgano legislativo.

En contraste, el legislador descartó que exista un riesgo similar en la Cámara de Diputados.

“El grupo de diputadas y diputados de Sinaloa ha sido muy institucional y ha sido un grupo parlamentario muy disciplinado al movimiento y no tenemos fisuras ni tampoco deserciones, porque saben que lo más importante es el proyecto, son los principios, es ayudarle a la Presidenta, es ayudarle al País, es ayudarle a Sinaloa”, afirmó.

En la misma conferencia, Monreal Ávila rechazó que la iniciativa en materia de doble nacionalidad tenga dedicatoria para algún personaje en particular.

La propuesta fue presentada esa misma jornada por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina del Gobierno de México.

La iniciativa de reforma constitucional establecería que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuenten con una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

El coordinador morenista consideró que el propósito central de la propuesta consiste en garantizar identidad, lealtad y nacionalismo en quien conduzca el país.

“La doble nacionalidad, a juicio de algunos, es que no sabes a quién servir, a qué país del cual eres ciudadano puedes servir mejor, y lo que la Presidenta quiere es que no le sirvan a ningún otro país más que a México”, señaló.

Monreal Ávila recordó que en distintas entidades del País, sobre todo en los estados fronterizos, han existido gobernadores y gabinetes integrados por funcionarios con doble nacionalidad, e incluso mencionó casos de servidores públicos que cumplen una responsabilidad en México, pero pernoctan en otra nación o tienen a sus familias en Estados Unidos.

“Entonces, yo no creo que esté orientada a una sola persona. Sería mucho para mí. Creo que es un tema de debate que hay que darlo con toda seriedad y estamos esperando la iniciativa”, puntualizó, quien pidió aguardar a que la propuesta llegue al Congreso de la Unión para iniciar su discusión.