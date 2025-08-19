Monreal descarta relevo en liderazgos del Congreso pese a crisis de Adán Augusto por caso Hernán Bermúdez

Tras dos horas de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores legislativos, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó un cambio en los liderazgos del Congreso.

—¿No hay ningún cambio de coordinadores?— se le preguntó.

—No, en lo absoluto—, respondió el zacatecano.

Monreal aseguró que la Mandataria mostró una actitud de respeto, que significaría la ratificación de Adán Augusto López Hernández tras la crisis por su ex Secretario de Seguridad prófugo por presuntos vínculos criminales, Hernán Bermúdez Requena.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado”, dijo.

Los líderes de Morena en el Senado se reunieron la tarde del lunes con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, luego de semanas de no haber tenido ningún encuentro.

Es el primer encuentro de la Mandataria con Adán Augusto López Hernández desde que se dio a conocer que el ex Secretario de Seguridad de Tabasco designado por López Hernández está prófugo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Además de López Hernández, a Palacio Nacional asistió el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, así como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar.

Revisan agenda legislativa

Monreal aseguró que hubo una reunión paralelamente mientras los coordinadores legislativos estaban con la Presidenta.

El coordinador de los diputados señaló que revisaron alrededor de 30 cambios legislativos.

Los legisladores llegaron alrededor de las 6:30 de la tarde y permanecieron poco más de dos horas dentro de Palacio Nacional.

Por la mañana durante su conferencia, Claudia Sheinbaum confirmó que se reuniría con los líderes parlamentarios para definir las iniciativas que su movimiento empujará para el próximo período legislativo que inicia el 1 de septiembre.