Monreal negocia candidatura presidencial de partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC

MÉXICO._ Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, está negociando la candidatura presidencial con los partidos de la oposición que integran la alianza electoral y legislativa “Va por México”, el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), pero también quiere que se sume Movimiento Ciudadano (MC).

Según tres fuentes consultadas por el diario español El País, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, ha sostenido encuentros con los liderazgos del PAN, PRI, PRD y MC, para ser el candidato presidencial en 2024.

Sin embargo, el rotativo europeo agregó que Movimiento Ciudadano era el único partido que había manifestado su interés porque el político zacatecano sea el candidato que unifique a la oposición. No obstante, según El País, Monreal Ávila ha dicho que no aceptará ser candidato si los cuatro partidos no lo impulsan en conjunto.

Por otra parte, “personal de la oficina del senador zacatecano” le confirmaron al diario Reforma, que el ex gobernador de Zacatecas “ha conversado de la posibilidad, por separado, con dirigentes de los partidos integrantes de esa coalición”, en referencia a “Va por México”, pero hasta ese momento no había “ningún compromiso”.

Mientras que Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo al citado rotativo, que “el campo natural” de Monreal Ávila es una coalición contra el autoritarismo gubernamental. “Se lo dijimos. Y le hemos dicho que para el PRD es una carta que valora y puede poner sobre la mesa como una de las propuestas de candidatura presidencial para 2024”, agregó.

“El ciclo de Monreal en Morena está agotado. Fuera de Morena su lugar es en la oposición, para contribuir a la formación de un amplio frente opositor progresista y democrático”, insistió Zambrano Grijalva, quien confirmó que había conversaciones y contactos para avizorar esa posibilidad.

“Cuando se están decidiendo cosas fundamentales para el país, el campo natural de Monreal es decidirse entre democracia y dictadura”, expresó el dirigente nacional perredista, quien también externó que si el político zacatecano decide ir con una gran coalición de oposición, deberá participar en procesos internos para medir cuál es la mejor candidatura que encabece el proyecto de la alianza.

“Lo importante es vencer el riesgo de una dictadura en el país. Ahí cabe Monreal [...] Hay comunicación, hay contacto, y se ha quedado abierto el explorar posibilidades. Monreal lo ha visto con simpatía, todavía sin ningún compromiso”, abundó Zambrano Grijalva.

Monreal Ávila declinó asistir a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -que se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre de 2022, en la Ciudad de México-, y en cambio acudirá a la reunión Interparlamentaria México-España, en Madrid.

El 9 de noviembre de 2022, ante lo que llamó una embestida al interior de Morena en su contra, el ex gobernador de Zacatecas dijo que en diciembre del mismo año decidiría si se mantenía en dicho partido, mismo del que fue fundador.

“Vamos a ver, vamos a esperar diciembre. Diciembre y sus posadas, porque ‘diciembre me gustó pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad’”, contestó el también ex delegado de Cuauhtémoc -en la Ciudad de México-, con frases de “Amarga Navidad”, canción de José Alfredo Jiménez Sandoval.

Durante una conferencia de prensa y acompañado por 13 de los 60 senadores de su grupo legislativo, Monreal Ávila dijo que cada vez se agotaba más el espacio para alcanzar su límite y permanecer en Morena, por lo que en diciembre del 2022 decidiría al respecto.

El político zacatecano aseguró que la guerra al interior de Morena comenzó a partir de la sucesión adelantada para la candidatura presidencial del país y que en ese momento era contra él, pero después podría ser contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, ya que, sin reglas claras, ni piso parejo para la contienda, la pelea por el Poder Ejecutivo Federal será la ley de la selva.

“Ya tiene rato. Ahora se ha acrecentado y se ha acentuado. Le dije es un camino sin retorno, quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros no saben la conclusión y la conclusión normalmente cuando hay divisiones y purgas, es que el movimiento se disuelva y no se logré la ratificación del triunfo electoral, pero allá ellos, son lo que han iniciado esta guerra y no me voy a dejar y es partir de la sucesión adelantada”, mencionó el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado.

Asimismo, Monreal Ávila comentó que había una embestida contra él, encabezada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por lo que no se quedaría callado y aseguró que le ganaría la candidatura presidencial, tanto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como a los preferidos del poder, en alusión al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández.

“Le voy a ganar a la jefa del Gobierno y a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral y porque tengo capacidad para orientar y dirigir a este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor y confrontación. Sé cómo conducir al país hacia niveles de desarrollo social y económico”, dijo el ex gobernador de Zacatecas.