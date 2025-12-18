Monreal perfila voto obligatorio y reducción de financiamiento en reforma electoral

El Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que la próxima reforma electoral podría integrar la obligatoriedad del voto ciudadano.

Según las previsiones del legislador, la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a mediados de enero de 2026, con el objetivo de iniciar su análisis formal durante el periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero del mismo año.

Respecto a la participación ciudadana, Monreal Ávila planteó la posibilidad de actualizar el marco legal para incentivar el sufragio.

El legislador explicó que, aunque el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el voto como una obligación, la SCJN ha determinado que no es aplicable debido a la ausencia de una ley reglamentaria que establezca un procedimiento sancionatorio.

No obstante, Monreal se manifestó en contra de implementar medidas punitivas, al señalar que “nunca ha funcionado el acto imperativo en contra de los ciudadanos”.

La propuesta de reforma también contempla la eliminación de las diputaciones plurinominales y el recorte al financiamiento público de los partidos políticos.

Monreal Ávila reconoció que estos puntos generarán tensiones internas en la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Detalló que algunas de estas fuerzas políticas han crecido gracias al respaldo de recursos públicos, por lo que la reducción presupuestaria representa una decisión compleja para la alianza oficialista.

”Quizá lo que nos va a detener más internamente, me refiero al tema de la coalición nuestra, PT, Verde, Morena, será este tema, financiamiento público de los partidos políticos”, declaró.

Respecto a la supresión de la representación proporcional, Monreal Ávila sostuvo una postura crítica al afirmar que el Congreso de la Unión debe mantener espacios para las minorías políticas, por lo que anticipó discusiones profundas sobre la estructura del Poder Legislativo.