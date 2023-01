Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, acudió a la Cuarta Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes propuso que dicho partido lleve a cabo cinco encuestas externas para elegir a su candidato presidencial rumbo a 2024.

“No soy ingenuo y no me da confianza que sea interna. Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta, en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar porque que la haga, cante, organice y sancione el partido, a mí no me da confianza”, subrayó.

Monreal Ávila consideró que haber sido incluido por la dirigencia nacional de Morena como uno de los aspirantes a la Presidencia “es un primer paso, pero se requiere mucha voluntad política para emparejar el piso, fijar reglas equitativas, no hacer uso de recursos públicos de manera ilegal”.

“No es ninguna herejía política pedir las encuestas con entes ajenos al partido que sean imparciales: tres principales y dos espejo”, explicó Monreal Ávila, quien también reveló que antes de su intervención sostuvo un diálogo con Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de los diputados federales, quien le dijo que cuando habla de la encuesta, “se entiende que no quieres participar en esta”.

“Para mí lo ideal sería una elección primaria. Pero aún así, obviamente si nos ponemos de acuerdo con las encuestas, por supuesto que voy a honrar el resultado. Si yo participo en cualquier ejercicio de este tipo, la regla fundamental es que respetes el resultado y no creo que vaya a suceder de otra manera”, explicó el Senador.

Ante los legisladores de Morena, Monreal Ávila insistió en que si no hay elección primaria sería deseable que hubiera “tres encuestas principales, dos espejo, de encuestadoras profesionales. [Eso] no es distinto simplemente da más seguridad jurídica”.

“Para eso estamos los legisladores, para cambiar, para crear normas jurídicas y para observarlas todos. Si una ley es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el estado de Derecho. Eso es lo que yo pienso desde hace muchos años en la UNAM”, expresó.

“No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos, y decir: ‘ah, no, yo prefiero la ley. Y eso no es estar en contra del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador”, señaló, quien entregó a los diputados el documento ‘Nuestra visión, un proyecto en construcción con México’.