Monreal propone acuerdo entre ministros para definir presidencia de la SCJN

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, propuso el 18 de agosto de 2026 que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alcancen un acuerdo político para definir la sucesión de la presidencia del máximo tribunal, ante la existencia de dos reglas constitucionales vigentes y contradictorias sobre el mecanismo de relevo.

Monreal Ávila explicó que el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva. Bajo ese criterio correspondería a la ministra Lenia Batres Guadarrama relevar al ministro Hugo Aguilar Ortiz, por haber sido la segunda con mayor votación en la elección judicial de 2025.

El legislador federal precisó que el Congreso de la Unión dejó vigente otra disposición que faculta al Pleno de la SCJN para elegir a su presidencia por mayoría de votos, lo que colocaría la decisión en manos de los nueve integrantes del tribunal.

“Yo tengo una buena opinión de Lenia Batres y, en un sentido estricto, ella podría acceder a la Presidencia, pero también está la otra interpretación constitucional que, por antigüedad, tiene también aplicabilidad”, expuso el coordinador parlamentario.

Monreal Ávila planteó que en los próximos meses podría derogarse una de las dos disposiciones; sin embargo, advirtió que, de no lograrse ese consenso legislativo, los ministros deberán resolverlo internamente.

“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable. Creo que deben tener un cuerpo pequeño y capacidad para decidir internamente”, declaró a medios de comunicación.

El diputado federal reconoció que el Poder Legislativo tiene responsabilidad por no haber eliminado una de las dos disposiciones, aunque consideró que existe una salida institucional y jurídica al diferendo. Al ser cuestionado respecto a la alternativa más viable, respondió que sería un acuerdo entre los integrantes de la SCJN.

Monreal Ávila también estimó que la elección interna no derivará en una ratificación de Aguilar Ortiz por dos años más al frente del tribunal, y recordó el conflicto que se generó cuando se intentó prorrogar la presidencia del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La sucesión, prevista para 2027, se discute en un contexto de tensión al interior del máximo tribunal, luego de que Batres Guadarrama acusara “animadversión insana” por parte de sus colegas.