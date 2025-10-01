Monreal respalda propuesta de eliminar el fuero a legisladores

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondría eliminar el fuero a diputados y senadores, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que en cuanto llegue la iniciativa presidencial a San Lázaro, la discutirían con amplitud.

Tras adelantar que estaba de acuerdo con la modificación constitucional anunciada por Sheinbaum Pardo, el político se negó a opinar si habría resistencias a la reforma por parte de quienes buscan mantener la inmunidad procesal.

“No puedo asegurar si los aliados o algunos otros estarán a favor o en contra, pero todo en su momento, ella ha anunciado que hasta febrero podría enviarla”, dijo Monreal Ávila.