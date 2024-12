Monreal y Adán se reúnen con Rosa Icela en Palacio

Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en la LXVI Legislatura de las cámaras Baja y Alta del Congreso de la Unión, respectivamente, se reunieron, la noche del 16 de diciembre de 2024, en Palacio Nacional, con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“La política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación, nos reunimos la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el Sen. Adán Augusto López y yo, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos”, escribió Monreal Ávila, en su cuenta de la red social X.

“En conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de #Morena en @senadomexicano @adan_augusto y @Mx_Diputados @RicardoMonrealA, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad. @Claudiashein”, indicó, por su parte, la titular de la Segob, también en X.

“A pesar de que soy calumniado, de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte a la unidad del movimiento [...] eso no quiere decir que no se aclare”, dijo el morenista antes del encuentro”, indicó el coordinador de los diputados federales de Morena, durante una conferencia de prensa, horas antes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Monreal Ávila y a López Hernández, que no discutieran por recursos en el Poder Legislativo y aseguró que, pese a este “malentendido”, había unidad en el movimiento de la autodenominada “cuarta transformación”.

“Ellos tienen claro qué significa el movimiento de la transformación. Y este malentendido que tuvieron tiene que resolverse, no puede ser un tema de recursos el que sea un o lleve a una discusión. Entonces, se va a resolver, hay unidad en el movimiento”, comentó Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó que si existían denuncias se presentaran ante las autoridades correspondientes e instó a los también presidentes de las juntas de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro y del Senado, explicar este “malentendido”.

“Tendrán que explicar ellos, pero hacer de esto [...] Es la noticia de ocho columnas, la verdad se va a resolver. Y, si tienen algo que denunciar, que se denuncie, ahí las vías. No necesitan que sea un asunto público, yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación”, agregó la mandataria nacional.

“La historia universal nos muestra eventos que se repiten cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente: las diferencias internas y las campañas mediáticas orquestadas en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural”, escribió Monreal Ávila, el mismo día, en su cuenta de la red social X.