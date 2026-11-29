En el Estado de México, Protección Civil confirmó la presencia de nieve sobre la carretera Toluca-Sultepec, por lo que pidió a los automovilistas evitar transitar por este tramo y, de ser indispensable, extremar precauciones ante las condiciones del pavimento.

La llegada de la primera tormenta invernal provocó el sábado la caída de nieve y aguanieve en distintas regiones del País, entre ellas zonas de Michoacán, Querétaro, las inmediaciones del Popocatépetl y la carretera Picacho-Ajusco.

La dependencia también recomendó a quienes necesitarn descender de sus vehículos utilizar varias capas de ropa para protegerse del frío, así como calzado cerrado con suela antiderrapante para evitar accidentes.

“Si necesitas salir del vehículo, abrígate con varias capas de ropa y usa calzado cerrado con suela antiderrapante”, indicó Protección Civil estatal.

En Querétaro, las autoridades reportaron bajas temperaturas en distintas regiones.

Para la zona metropolitana se pronosticó una mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 13; en el sur, el termómetro oscilaría entre 5 y 13 grados, mientras que en Amealco se esperan temperaturas de 0 a 7 grados.