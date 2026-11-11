Montiel acudirá a San Lázaro a pedir comisión que investigue resultados de elección 2006

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acudirá este miércoles 12 de noviembre de 2026 a la Cámara de Diputados para solicitar la creación de una Comisión Especial que investigue los resultados de la elección presidencial de 2006. La gestión ocurre luego de que el ex presidente Vicente Fox Quesada afirmó que impulsó el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en aquellos comicios.

Según la convocatoria difundida, la dirigente será recibida a las 10:30 horas en el auditorio Aurora Jiménez por legisladores de su partido, entre ellos el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila. En ese recinto, Montiel Reyes y los diputados morenistas ofrecerán una conferencia. Fuentes legislativas indicaron que ahí la dirigente presentará formalmente la petición para crear la comisión investigadora.

La solicitud sería la primera de este tipo que se impulsa desde que Morena cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión. Integrantes de esa bancada han pedido antes la creación de otras comisiones especiales, que no han prosperado bajo el argumento de austeridad. Montiel Reyes reconoció, el 10 de noviembre de 2026, que los resultados de aquella elección ya fueron juzgados por el Tribunal Electoral, aunque sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió hace 20 años, en especial los jóvenes.