Montiel acusa a Fox de rearmar la alianza PRI-PAN rumbo a 2027

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al ex presidente Vicente Fox Quesada de buscar reagrupar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), y advirtió que el electorado mexicano ya conoce los antecedentes de esa coalición. La dirigente formuló el señalamiento desde la Ciudad de México.

Montiel Reyes sostuvo que ambos partidos representan corrupción, privilegios y saqueo, y defendió el proyecto de la Cuarta Transformación frente a lo que describió como un intento de rearticulación opositora.

La dirigente enumeró episodios en los que, según afirmó, el PRI y el PAN actuaron de forma coordinada: el fraude electoral de 1988, cuando se impidió conocer el contenido de las boletas; la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León; y la llegada de Fox Quesada a la Presidencia de la República en 2000, resultado que atribuyó a un pacto entre ambas fuerzas políticas.

Montiel Reyes también señaló la responsabilidad conjunta del PRI y del PAN en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y afirmó que aquella votación buscó impedir su participación en la contienda electoral.

“Salimos a las calles a defender el legítimo derecho a que el presidente Andrés Manuel, en ese entonces jefe de gobierno, participara democráticamente en la elección. Fue que el pueblo de México sacó adelante al presidente y pudo participar”, recalcó la presidenta del CEN de Morena.

La dirigente añadió que Fox Quesada respaldó a Enrique Peña Nieto en la elección presidencial de 2012 y cuestionó las reformas estructurales aprobadas durante ese sexenio.

Montiel Reyes cerró su intervención con la mención de encuestas favorables a Morena y con la afirmación de que la ciudadanía identifica a sus adversarios políticos como integrantes de una misma alianza.

Montiel Reyes asumió la presidencia del CEN de Morena el 3 de mayo de 2026, en la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien se incorporó al gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica del Ejecutivo Federal. La dirigente había renunciado el 28 de abril del mismo año a la Secretaría de Bienestar, dependencia que encabezó desde 2022. Su mandato al frente del partido concluirá el 1 de octubre de 2027.

El pronunciamiento se produce en la antesala de las elecciones federales intermedias de 2027, proceso para el cual la mandataria nacional del partido guinda ha establecido que los aspirantes a candidaturas deberán acreditar trayectorias sin señalamientos de corrupción.