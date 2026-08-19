Montiel acusa que fue en los sexenios del ‘PRIAN’ cuando nació el huachicol fiscal

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el contrabando de combustible, denominado huachicol fiscal, se originó durante las administraciones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, tras concretarse la reforma energética del 12 de diciembre de 2013 que permitió la importación de hidrocarburos desde el extranjero.

La dirigente recordó que el proceso comenzó en 2008 con las acciones del ex Presidente del PAN, Felipe Calderón, orientadas a privatizar la industria energética, las cuales enfrentaron la oposición del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y la actual Presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, en 2013, se modificó la Constitución para permitir negocios privados desde el sector público, lo que afectó la soberanía energética.

“Y nosotros, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, realizamos movilizaciones para exigir una consulta popular, y exigimos una consulta que no se llevó a cabo”, dijo Montiel Reyes.

Asimismo, sostuvo que la aprobación de dicha reforma se logró mediante prácticas de corrupción.

“Y no debe olvidar el pueblo de México que los traidores son el PRI y el PAN, pero, sobre todo, siempre han sido los delincuentes de cuello blanco que empobrecieron al país”.

La líder morenista indicó también que la administración del ex Presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, otorgó mil 377 permisos de importación de hidrocarburos, entre ellos a la empresa Ingemar, propiedad de Ernesto Ruffo.

Añadió que, aunque el Gobierno federal retiró permisos por irregularidades, el anterior Poder Judicial concedió un amparo para continuar operando, y actualmente se investiga el caso con elementos probatorios que vinculan al ex Gobernador de Baja California.

La presidenta del partido señaló sobre los partidos de oposición que “el PRI y el PAN, juntos, han construido tramas de corrupción, redes de corrupción, y cuando tuvieron el poder público en sus manos lo usaron en contra del pueblo de México”.

Y rechazó que haya persecución política como los opositores han denunciado.

“Es lamentable que cuando se señala para ellos un delito que han promovido y han tejido estas redes de corrupción, se dicen perseguidos políticos, pero nada más falso; lo que sí, es que son es unos verdaderos delincuentes, corruptos y traidores a la patria”.



Sheinbaum descarta investigación contra hijo de AMLO por huachicol fiscal

En medio de la polémica por la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó la existencia de investigaciones o pruebas que vinculen al hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, con delitos relacionados con hidrocarburos, conocido también como huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal aclaró que López Beltrán nunca ha figurado bajo sospecha de las autoridades mexicanas en relación con este delito.

Sheinbaum hizo referencia a un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) en el que la institución ministerial detalló que no existen pruebas ni sustento jurídico para proceder penalmente en territorio mexicano.

La titular del Ejecutivo precisó que la pérdida de un permiso migratorio por parte de un gobierno extranjero no debe interpretarse en automático como un indicio de actividad criminal ni justifica la intervención judicial en el país.

“¿De cuándo acá que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación de la fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal?”, cuestionó Sheinbaum.

Respecto a la difusión de la revocación del documento, Sheinbaum aclaró que dar a conocer la cancelación del visado fue una determinación enteramente privada de Andrés Manuel López Beltrán, quien decidió emitir una carta aclaratoria.

La tarde el lunes, la FGR negó que tenga una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal.

La dependencia también rechazó que cuente con testigos protegidos que hayan señalado a López Beltrán en una investigación de este tipo y calificó como falsa esa versión difundida en medios de comunicación.

El pasado 11 de agosto, López Beltrán acusó a la oposición de buscar la intervención de Estados Unidos en la política mexicana y rechazó tener nexos con actividades delictivas como el huachicol.

“Dijeron que por el huachicol, al cual no pertenezco, no tengo nada que ver, que el huachicol me había dado ganancias por 55 mil millones de dólares, un billón de pesos, la mitad de la fortuna de Carlos Slim. Bueno, ¿y las pruebas?”, cuestionó López Beltrán en entrevista con el medio El Ganso Informativo.

Al referirse a los motivos de los supuestos ataques en su contra, identificó como uno de los principales factores su relación familiar con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que también existe un componente político. Andy López agregó que la oposición tiene miedo porque la Cuarta Transformación “tiene todo para continuar”.