Montiel asume la organización de Morena; Sheinbaum reconoce labor de López Beltrán

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que no existe fecha definida para nombrar al sustituto de Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero que ella asumirá de manera directa las tareas de organización territorial de cara al proceso electoral de 2027, mientras el Consejo Nacional sesiona para resolver el relevo formal.

En conferencia de prensa, la dirigente adelantó que en los próximos días designará a un encargado de despacho en la Secretaría de Organización, quien deberá ser integrante del propio CEN. Aunque reconoció que esa figura no está contemplada explícitamente en los estatutos del partido, precisó que cuenta con la facultad de hacer esa propuesta. “Tengo la facultad de nombrar un encargado y haré la propuesta de entre nuestros compañeros del Comité Nacional. En estas semanas que hemos estado juntos, Andrés Manuel y yo trabajando en la organización, pues yo tengo perfectamente claros los hilos”, señaló Montiel Reyes, quien agregó que se volcará personalmente al trabajo de campo. “La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se va a dedicar a la organización, al territorio. Yo pondré el ejemplo, que además a mí me encanta el territorio, estar cerca de la gente, es lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Así que entre todos lo vamos a hacer”, expresó.

Respecto al trabajo en Coahuila, cuya coordinación estaba a cargo de López Beltrán, Montiel Reyes rechazó que su salida haya dejado pendientes. Informó que el registro de candidatos alcanzó el 100 por ciento de cobertura de casillas y que la estructura territorial del partido opera con normalidad. “La Secretaría de Organización tiene un equipo que está haciendo el trabajo en territorio, nuestros brigadistas, nuestros candidatos. Morena es un partido de masas, entonces estamos todos ayudando, así que no dependerá, en ningún proceso, de una sola persona. Además, Andrés trabajó para dejar organizado todo el trabajo”, señaló.

La dirigente también reiteró un reconocimiento público a López Beltrán y le deseó éxito en su proyecto político. En ese mismo contexto, convocó a todos los militantes con aspiraciones a cargos de elección a solicitar licencia si manejan recursos públicos. “Nosotros conminamos a que todos los que tengan aspiraciones a ser coordinadores y cuando se abra el proceso de candidaturas, también que quien haga proselitismo, lo mejor es retirarse de los cargos, sobre todo quienes tienen el ejercicio del uso de los recursos públicos, sobre todo ellos”, pidió. Montiel Reyes anunció asimismo que continuará reuniéndose con militantes que aspiran a cargos pero tienen parentesco con quien ejerce la misma posición, y agradeció a Saúl Monreal haber declinado su intención de ser candidato.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció el mismo 26 de mayo de 2026, durante su conferencia de prensa matutina, sobre la salida de López Beltrán del CEN. “Él tomó la decisión de irse a competir, Morena abrirá sus convocatorias muy pronto. Hizo muy buen trabajo como Secretario, afilió a 12 millones de personas, creo. El partido político más grande”, afirmó la mandataria nacional. Cuestionada respecto a la reorganización que atraviesa Morena en las últimas semanas, que incluye también la salida de la expresidenta nacional Luisa María Alcalde Luján, Sheinbaum Pardo subrayó la solidez de los cuadros que han asumido responsabilidades. “Todos son muy buenos, Luisa María hizo un excelente papel, Ariadna Montiel es de primera, Citlalli Hernández que también hace poco se integró al proyecto”, respondió.