El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés rechazó lo dicho por Héctor Javier Villarreal Hernández -ex director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila- en Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El ex Mandatario estatal afirmó que la declaración prestada por Villarreal Hernández tenía “una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivada para obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años, una responsabilidad civil de $66 millones y eludir la acción de la justicia mexicana con la concesión de un asilo en los Estados Unidos de América en el proceso judicial que se lleva en su contra en San Antonio, Texas”.

Además, Moreira Valdés indicó que su ex subordinado es un “delincuente”, porque, bajo juramento, admitió varios delitos. Asimismo, el ex gobernador dijo eran conocidas sus discrepancias con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, “por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el Sr. García Luna”.

Por otra parte, el político coahuilense dijo que jamás recorrió el “búnker” de la SSP Federal, además de que sólo coincidió en tres ocasiones con el titular de dicha institución, ahora extinta, y en una de ella le profirió insultos verbales. “¿Cómo sería posible, llegado este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole?”, agregó.

“Con base a lo anterior, jamás existió una relación con el Sr. García Luna, ni mantuvimos conversaciones alguna en relación a un sistema PEGASUS. Es del todo falso que intercediera entre él y el periódico El Universal, ni con algún otro medio informativo”, insistió el ex Mandatario estatal, quien enfatizó que el entonces titular de la SSP Federal no necesita recurrir a un gobernador para que fuera intermediario ante un medio de comunicación, “teniendo este mismo, por su alta jerarquía la posibilidad de dirigirse a todos los medios y además, la secretaría a su cargo contaba con su propio presupuesto para gastos en comunicación”.

“El 19 de agosto de 2011, el Sr. Héctor Javier Villarreal fue despedido del Gobierno del estado de Coahuila. Un mes después a esta fecha, tomó posesión como Gobernador Roberto Sandoval, es decir, del todo falso. El Sr. Javier Villarreal ha cometido perjurio en una Corte. Lleva años burlándose de la autoridades estadounidenses. No he cometido acto ilícito alguno, ni se ha soportado, en diferentes jurisdicciones, investigación alguna sobre mi actuación mientras mantenía puesto de responsabilidad política”, finalizó el ex gobernador.

Por su parte, en una editorial titulada ‘Acusaciones sin sustento contra El Universal: no nos van a intimidar’, publicada este martes, el citado periódico aseveró que el presunto pago de sobornos por parte del ex funcionario federal, “es totalmente falso, y que no se sostiene ante una simple revisión de varios hechos”.





TEXTO ÍNTEGRO DE HUMBERTO MOREIRA EN FACEBOOK:

“Nota aclaratoria

En relación a las declaraciones vertidas en el día de hoy por el Sr. Héctor Javier Villarreal en el juicio que se sigue contra quien fuera Secretario de Seguridad Pública, Sr. García Luna, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York; me veo en la obligación de realizar las siguientes manifestaciones:

1.- La declaración prestada por el Sr. Héctor Javier Villarreal tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivada para obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años, una responsabilidad civil de $66 millones y eludir la acción de la justicia mexicana con la concesión de un asilo en los Estados Unidos de América en el proceso judicial que se lleva en su contra en San Antonio, Texas.

Lamento observar un relato tan disparatado por parte de un delincuente, el Sr. Héctor Javier Villarreal, el cual, en sede judicial y bajo juramento, con facultades legalmente delegadas en los cargos que se le encomendaron como Secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, admitiendo, entre otros delitos, el cobro de comisiones, por valor de 2.5 millones, sustracción de servidor, falsificación de facturas, etc..

2.- Por todos es conocida las discrepancias que mantuve con Felipe Calderón mientras ejercí como gobernador; Junto al fallecido gobernador de Colima, fuimos los únicos responsables políticos que no firmamos el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la Presidencia de la República, por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el Sr. García Luna.

Durante el periodo que ejercí como máximo responsable de la administración del gobierno de Coahuila, rechacé trabajar con la Secretaría de Seguridad del gobierno que encabezaba Felipe Calderón. Durante ese periodo, me vi en la necesidad de acudir a la respetada institución de la Secretaría de la Defensa Nacional, le pedí al General Secretario Guillermo Galván, recomendara a militares de alto rango para que ejercieran la delicada tarea de combatir la inseguridad emergente que se generó en el sexenio de Felipe Calderón.

3.- Jamás recorrí “el bunker” (sic) de la Secretaría de Seguridad. Supe de su existencia por comentarios de compañeros gobernadores respecto a la enorme inversión que en ese centro se había hecho.

4.- He coincidido en tres ocasiones con el Sr. García Luna. Una, en su despacho cuando fui invitado a recorrer el llamado búnker, invitación que desde luego decliné. La segunda, a través de nextel, le recriminé una invasión por parte de funcionarios policiales, portando armas largas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en actitud intimídate (sic) a los militantes que ahí se encontraban. En esa llamada se originó una álgida discusión, profiriéndonos graves insultos verbales. ¿Cómo sería posible, llegado este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole?

La tercera y última ocasión en la que coincidí con el Sr. García Luna fue publica, en una CONAGO saludando a todos los gobernadores.

Con base a lo anterior, jamás existió una relación con el Sr. García Luna, ni mantuvimos conversaciones alguna en relación a un sistema PEGASUS. Es del todo falso que intercediera entre él y el periódico El Universal, ni con algún otro medio informativo.

Además resulta absurdo que un Secretario del Gabinete, con la fuerza que gozaba García Luna, recurra a un gobernador para que sea intermediario ante un medio de comunicación, teniendo este mismo, por su alta jerarquía la posibilidad de dirigirse a todos los medios y además, la secretaría a su cargo contaba con su propio presupuesto para gastos en comunicación.

5.- El Sr. Héctor Javier Villarreal se permite afirmar que conoció al entonces gobernador de Nayarit y a quien era su fiscal, indicando que esto sucedió en el año 2011. Me permito exponer fechas, éstas públicas, que desacreditan tales afirmaciones. El 19 de agosto de 2011, el Sr. Héctor Javier Villarreal fue despedido del gobierno del estado de Coahuila. Un mes después a esta fecha, tomó posesión como gobernador Roberto Sandoval, es decir, del todo falso.

El Sr. Javier Villarreal ha cometido perjurio en una Corte. Lleva años burlándose de la autoridades estadounidenses. No he cometido acto ilícito alguno, ni se ha soportado, en diferentes jurisdicciones, investigación alguna sobre mi actuación mientras mantenía puesto de responsabilidad política.

Atentamente.

Humberto Moreira.”





EDITORIAL ÍNTEGRA DE EL UNIVERSAL:

“Acusaciones sin sustento contra EL UNIVERSAL: no nos van a intimidar

En el juicio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, ayer se dieron afirmaciones que involucran a esta casa editorial en un presunto pago de sobornos por parte del ex funcionario federal, lo cual es totalmente falso, y que no se sostiene ante una simple revisión de varios hechos.

En su intervención como testigo colaborador de la fiscalía de Estados Unidos, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, Héctor Villarreal Hernández, quien se ha declarado culpable del delito de lavado de dinero, aseguró que EL UNIVERSAL recibió sobornos de García Luna “para limpiar su imagen”. Como única prueba, presentó la factura de una campaña publicitaria, que nada tiene que ver con las tareas del ex secretario de Seguridad federal.

Campañas como la que se aludió en el juicio se publican en este medio todos los días y por ellas se pagan los debidos impuestos.

No tiene sentido que se hable de pagos “para limpiar la imagen” cuando las evidencias señalan que EL UNIVERSAL mantuvo una postura crítica ante el desempeño público del funcionario y la dependencia que encabezaba.

En 2010, por ejemplo, a propósito de la captura del narcotraficante Édgar Valdez, este diario echó abajo las versiones del propio García Luna y de funcionarios de la entonces Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad de que la captura fue resultado de un operativo “producto de 14 meses de trabajo de inteligencia”, cuando en realidad se le detuvo por un hecho fortuito.

Un año después, en 2011, en estas páginas se dio cuenta de los gastos millonarios que se hacían en la Secretaría de Seguridad, a cargo de García Luna, para realizar una serie de televisión. Por esta información EL UNIVERSAL recibió el Premio Nacional de Periodismo en categoría de noticia.

Como evidencia están también los trabajos de columnistas y cartonistas que ejercieron la crítica de manera libre. Nunca hubo una cobertura favorable para García Luna.

Entre lo dicho también por el ex funcionario del gobierno de Coahuila y la realidad hay una larga distancia. Villarreal mencionó que conoció a García Luna en 2008, cuando él y el ex gobernador Humberto Moreira estaban visitando las instalaciones centrales de la Policía Federal, conocidas como “el búnker”. Sin embargo, una revisión hemerográfica de EL UNIVERSAL muestra que ese sitio se inauguró el 24 de noviembre de 2009.

Las afirmaciones que se hicieron ayer en el juicio vienen a sumarse a la campaña de desprestigio y de ataques a medios de comunicación que se han dado desde 2018, con una especial atención a EL UNIVERSAL. Y ahora el gobierno de Estados Unidos se suma desde su fiscalía a la narrativa de ataques a la prensa, el ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, que contradictoriamente presume defender en sus discursos.

Preocupa que el blanco de las difamaciones sea un medio que se ha caracterizado por ejercer siempre la crítica abierta al desempeño gubernamental sin distinguir entre partidos o ideologías.

La verdad, las pruebas periodísticas y el prestigio de EL UNIVERSAL prevalecerán sobre dichos sin sustento de un criminal confeso.

No nos van a callar, no nos van a intimidar.”