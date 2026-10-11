Morena abre la puerta al PT y al PVEM para 2027 y cierra la del neoliberalismo

Morena aprobó por unanimidad su política de alianzas rumbo a las elecciones de 2027 y llamó al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México a construir acuerdos electorales conjuntos, aunque fijó límites para pactar con otras fuerzas políticas.

La decisión se tomó este domingo 11 de octubre durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido.

La política de alianzas fue presentada por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y permite al partido suscribir convenios de coalición, impulsar candidaturas comunes y explorar otras modalidades de participación conjunta con partidos nacionales y locales afines a la Cuarta Transformación.

Los acuerdos deberán apegarse a los estatutos del partido y evitar que Morena quede subordinado a otras organizaciones políticas. La resolución también descartó alianzas con partidos y representantes identificados por la dirigencia como parte del denominado régimen neoliberal.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, convocó al PT y al PVEM a participar en la construcción de acuerdos electorales para los próximos comicios y sostuvo que la unidad entre las fuerzas políticas de la Cuarta Transformación resultará importante para avanzar en las negociaciones.

“Es la hora de actuar con unidad y de caminar juntos en la conformación de coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes”, expresó ante los integrantes del Consejo Nacional.

La resolución no definió cómo se distribuirán las candidaturas ni en qué entidades competirían juntas las tres fuerzas políticas. Tampoco estableció condiciones específicas para concretar los convenios, por lo que la definición de los acuerdos electorales en cada estado quedó pendiente.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo durante la sesión que los acuerdos deben responder a las causas sociales y no a intereses personales ni a aspiraciones de poder.

“Nuestras alianzas y nuestras propuestas deben servir para ampliar el bienestar de México, no es para encaramarnos en un cargo”, afirmó.

La dirigente nacional también pidió mantener el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y acusó a la oposición de impulsar campañas de desinformación contra el partido.

“Nuestro respaldo hacia nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum debe sentirse todos los días en el territorio”, sostuvo.

Montiel Reyes agregó que Morena debe responder a los cuestionamientos de sus adversarios mediante información y organización política, y que la unidad debe construirse alrededor de las causas y del proyecto de transformación, no solamente a partir de acuerdos electorales.

En la misma sesión, el Consejo Nacional tomó protesta a 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durazo Montaño pidió a los nuevos responsables mantener el trabajo territorial, la cercanía con la población, la honestidad y la lealtad al proyecto político.

La información difundida sobre la sesión no detalló los nombres de los coordinadores ni las entidades que representarán.

El Consejo Nacional aprobó además un plan de acción rumbo a diciembre de 2026 que contempla fortalecer la organización territorial y realizar asambleas informativas con la ciudadanía.

Entre sus objetivos se encuentran consolidar las estructuras partidistas, reforzar las tareas de defensa del movimiento y ampliar la participación de simpatizantes.

El órgano partidista ratificó que la incorporación de personajes políticos ajenos a los partidos de la alianza deberá notificarse al Comité Ejecutivo Nacional y someterse a la valoración de la Comisión de Incorporaciones.

Con estas resoluciones, Morena estableció las bases de su política de alianzas y de su organización interna rumbo a 2027, mientras la negociación con el PT y el PVEM continuará en los próximos meses y quedarán por definirse los detalles de los convenios y la distribución de candidaturas.