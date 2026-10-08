Morena abre registro para definir coordinaciones municipales rumbo a elecciones

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, emitió este 8 de octubre las 32 convocatorias para definir las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso con el que el partido organizará sus estructuras rumbo a la disputa de mil 802 alcaldías y municipios del País.

Las reglas aprobadas permiten que presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales y federales participen en la contienda interna sin separarse de sus cargos, mediante recorridos casa por casa, asambleas populares y reuniones vecinales.

“Para efectos de este requisito, las personas titulares de las Presidencias Municipales, sindicaturas y regidurías, así como las diputadas y los diputados federales y locales, podrán participar en el presente proceso sin necesidad de separarse del cargo”, indica el partido en el texto de la convocatoria.

La disposición marca una diferencia respecto al trato que recibirán otros perfiles: quienes ocupan cargos en los comités ejecutivos del partido y los funcionarios judiciales sí deberán separarse de sus funciones para competir, mientras que los titulares de puestos de elección popular podrán mantenerse en ellos durante todo el proceso.

Los aspirantes deberán registrarse en línea del 8 al 18 de octubre, acreditar al menos dos años de residencia en el municipio por el que compitan y contar con una constancia de formación ética impartida por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Las convocatorias prohíben el uso de recursos públicos, de programas sociales, de espectaculares y de actos dispendiosos de promoción, así como el despliegue de funcionarios o gobernantes en favor de algún perfil.

La Comisión Nacional de Elecciones valorará la trayectoria y la aceptación popular de los aspirantes y podrá recurrir a sondeos y encuestas para definir las coordinaciones, con garantía de paridad de género.

Hasta ahora, una de las pocas definiciones tomadas por la dirigencia fue la designación de la Senadora Andrea Chávez Treviño como coordinadora para el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que no obtuvo la candidatura a la Gubernatura de esa entidad. La convocatoria no establece disposición alguna respecto a los senadores, por lo que en ese caso el requisito ya no resultaría aplicable.

Morena prevé dar a conocer los registros aprobados definitivos a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con lo que el partido cerrará el año con sus estructuras municipales perfiladas de cara a los comicios locales.