Morena abrirá registros diarios de aspirantes a gubernaturas para elecciones de 2027

Morena anunció el 22 de junio de 2026 que realizará cortes diarios en el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027, en el que se definirán candidatos a las gubernaturas del País.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que los cortes aplicarán tanto a los registros presenciales como a los realizados de forma virtual.

El registro para los aspirantes a la candidatura de Morena en Guerrero quedó programado para este mismo 22 de junio, con la posibilidad de acudir de manera personal a la Ciudad de México o completar el proceso en línea.

Hernández Mora precisó que, en caso de que la solicitud de algún aspirante sea rechazada por documentación incompleta, se les notificará para que incorporen los papeles faltantes.

Cuando el rechazo obedezca a otros criterios establecidos por el partido, el aspirante tendrá derecho a conocer las razones específicas de la negativa.