Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló este miércoles que la mayoría de su partido podría aprobar un recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2024, de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos.

“Es un gasto excesivo. La Cámara de Diputados es el instrumento de control presupuestal. Los recortes pueden ir de 15 mil hasta 25 mil millones de pesos, les vamos a poner un tope“, dijo durante una conferencia de prensa llevada a cabo desde el Senado, tras salir de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aunado a lo anterior, Mier Velazco indicó en que el PJF había regresado los recursos que no gasta a un fideicomiso y no a la Tesorería de la Federación, como aseguró que correspondía hacer.

El presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023 fue de 77 mil 544 millones de pesos. Según Mier Velazco, de los fideicomisos que tenía el PJF había dinero que se destinaba para beneficio personal de jueces, magistrados y ministros.

“Hay quejas en los más de 600 juzgados de que no tienen papelería, que no tienen equipo, que no tienen computadoras, que no tienen personal. Crean un fideicomiso cerca de 22 mil millones de pesos con economías presupuestales, y esas economías presupuestales se van al fideicomiso y el fideicomiso es para los lujos y privilegios que tienen en el Poder”, afirmó.

“El Poder Judicial tiene excesos, digamos, que pueden ir de 15 mil a 25 [mil] millones de pesos, incluido un fideicomiso que, paradójicamente y de manera irónica, después de la reforma del 94 y el perfeccionamiento que intentaron darle al Poder Judicial en el 99, creció el número de juzgados, crecieron el número de juzgados de distrito, creció el aparato a través de la Judicatura Federal y regresan dinero a un fideicomiso no a la Tesorería”.

“Esas economías presupuestales se van al fideicomiso y el fideicomiso es para los lujos, privilegios y excesos que tienen en el Poder para garantizar sus pensiones vitalicias con el cien por ciento de su sueldo casi, para garantizar mantenimiento a sus domicilios particulares, para mantener las escoltas de por vida”.