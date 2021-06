Morena arrasó, no ganamos, es un autoengaño: Madero y Corral

MÉXICO._ El Senador Gustavo Madero Muñoz, ex presidente del Partido Acción Nacional, dijo este miércoles que es un “autoengaño” pensar que se le ganó a Morena.

“Los que queríamos frenar a Morena... ¡tenemos muy poco que celebrar! Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO [Andrés Manuel López Obrador] para impedirle modificar la Constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”, señaló.

“El bloque pro AMLO logra 275 curules. Mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y los presupuestos que quiera. Para cambios a la Constitución requerirá 59 votos adicionales que dice poder obtenerlos con el PRI y/o MC, PRD. Y Arrasó en las gubernaturas: Ganó 11 de 15”, añadió.

Los partidos, políticos y medios aliados de “Va por México”, alianza convocada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, han insistido en que Morena perdió la mayoría calificada. En realidad, el partido oficial nunca la tuvo. Ganó en 2018 la mayoría absoluta (50 por ciento más uno) y volvió a lograrla, con sus partidos asociados, en 2021.

A ese tuit de Madero le siguió otro de Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua.

“Entre las peores cosas que hay en la política: el autoengaño. En sentido contrario, como cauce para mejorar, la autocrítica. Este artículo pone el dedo en esa llaga: cómo se están magnificando los resultados de la alianza PRIAN, y en otros casos la distorsión, como autoengaño”.

Corral Jurado citaba un texto de Madero publicado en El Heraldo de Chihuahua en donde dice: “La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada; la consiguieron con tránsfugas de diputados del PAN, PRI, PRD y la adhesión en bloque del Verde. Ese camino aún subsiste y ya lanzó el dardo envenenado en su mañanera: sólo necesita unos cuantos diputados del PRI”.

Madero agrega: “Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”.

“Lo que no nos atrevemos a reconocer es que Morena y sus aliados mantienen la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las legislaturas locales. La alianza PAN+PRI+PRD sólo logró quitarle 34 de los 218 distritos que obtuvo Morena en 2018. Nuestro objetivo real: ‘Crear una nueva mayoría opositora’, no se logró. Morena sigue siendo mayoría y el partido con mayores preferencias a nivel nacional”, sostiene el ex dirigente nacional del PAN.

“En 2018, PAN + PR I+ PRD + PVEM obtuvimos 28 millones 104 mil 44 votos, el 50 por ciento de los 55.9 millones de votos emitidos. En 2021, PAN + PRI + PRD logramos 22 millones 56 mil 481, el 46.7 por ciento de la votación. La conclusión entonces es que en el Poder Legislativo las cosas cambiarán muy poco. Las leyes y presupuestos los sacará AMLO sin problema, para las votaciones calificadas tendrá que usar otros recursos (que sí tiene). Este es el único cambio”, dice Madero Muñoz.

Madero compartió esta imagen y puso: “El bloque pro AMLO logra 275 curules. Mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y los presupuestos que quiera. Para cambios a la Constitución requerirá 59 votos adicionales que dice poder obtenerlos con el PRI y/o MC, PRD. Y arrasó en las gubernaturas: ganó 11 de 15”.

Madero compartió esta imagen y puso: “El bloque pro AMLO logra 275 curules. Mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y los presupuestos que quiera. Para cambios a la Constitución requerirá 59 votos adicionales que dice poder obtenerlos con el PRI y/o MC, PRD. Y arrasó en las Gubernaturas: ganó 11 de 15”.

“Pero por lo pronto, ese liderazgo está difícil que surja hoy de los partidos coptados por dirigencias con proyectos egocéntricos. Difícil que surja de los dóciles o atemorizados empresarios. Difícil que surja de las escuelas y universidades. Y, mientras no surja de algún lado, seguirá el futuro girando en torno al Presidente Andrés Manuel, quien sí ha logrado articular un proyecto, por más amenazante que se vea para algunos. Sigue siendo la esperanza para una mayoría”, abunda el senador.

Madero, panista, fue aspirante a la Gubernatura de Chihuahua. Su partido decidió no darle la candidatura y ganó el estado con María Eugenia Campos Galván. El Gobernador Corral, también del PAN, quería a Madero como candidato a sucederlo; durante el proceso electoral, su Fiscalía presionó a Campos en distintos momentos; la acusan de presuntamente dejarse corromper por César Duarte, ex mandatario de esa entidad, preso en Florida y en espera de extradición a México.

Madero Muñoz presentó solicitud de licencia al cargo que desempeña en el Senado de la República en noviembre pasado. Le fue aprobada. En la exposición de motivos, Madero Muñoz hablaba de la necesidad de separarse temporalmente desde el 4 de diciembre de 2020. Iba por la Gubernatura de Chihuahua. Se quedó en el camino.