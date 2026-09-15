Morena busca comisión para vigilar memes rumbo a 2027

Los diputados federales de Morena Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Arturo Ávila Anaya propusieron crear una comisión especial en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para investigar contenidos digitales, cuentas automatizadas y campañas en redes sociales que, según los legisladores, buscarían atacar a gobiernos emanados de ese partido e influir en el proceso electoral de 2027. La propuesta se difundió el 14 de septiembre de 2026.

Según el planteamiento, la comisión tendría facultades para citar a funcionarios, académicos, empresas y plataformas digitales, y podría remitir posibles casos al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a otras autoridades.

Ávila Anaya aseguró que los promoventes detectaron alrededor de 500 mil cuentas automatizadas utilizadas para “amplificar narrativas” en contra de Morena y del Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El legislador calculó que una operación de esa dimensión costaría decenas de millones de dólares, sin precisar el origen de esa estimación.

Los diputados sostuvieron que el grupo de trabajo revisaría también financiamiento extranjero y campañas artificiales sin importar a qué partido beneficien, aunque en un primer momento señalaron que el enfoque estaría en los ataques dirigidos contra Morena.

Juan Ortiz, analista parlamentario, advirtió en su cuenta de la red social X tres riesgos de la propuesta: que se trataría de una comisión de carácter político en funciones durante el proceso electoral; que destinaría tiempo y recursos públicos a revisar memes, publicaciones, influencers y tendencias; y que Morena actuaría como juez y parte al determinar qué contenidos constituyen crítica legítima y cuáles una presunta operación electoral.

La iniciativa se suma a otras propuestas de legisladores de Morena en materia de contenidos digitales. En 2025, el diputado federal Armando Corona Arvizu presentó una reforma al artículo 211 bis 8 del Código Penal Federal para sancionar con hasta seis años de prisión y 600 días de multa a quien cree, difunda, manipule o transforme representaciones digitales elaboradas con herramientas de edición o inteligencia artificial, como memes y stickers, así como a quien use sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona.

La propuesta de Corona Arvizu contemplaba aumentar las penas en una mitad cuando la víctima fuera menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones, o cuando el material se difundiera de forma masiva y generara un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la persona afectada. El legislador calificó ese tipo de contenidos sin consentimiento como “una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni permitir”.

El diputado sonorense ya había presentado, el 20 de febrero de 2024, una iniciativa para sancionar la creación y distribución de audios falsos de personajes públicos.

En Puebla, el Gobernador Alejandro Armenta Mier aceptó en 2025 modificar el artículo 480 del Código Penal estatal, que tipifica el delito de ciberasedio, para excluir a los servidores públicos de su protección, luego de que la presidenta de la República pidiera clarificar la redacción de la norma ante señalamientos de posible censura a críticas en redes sociales. Laura Artemisa García Chávez, diputada local de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, sostuvo entonces que los funcionarios deben permanecer sujetos al escrutinio público.

La propuesta de Gutiérrez Luna y Ávila Anaya deberá ser analizada por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, que determinarán si procede la creación de la comisión especial antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.