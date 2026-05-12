Morena buscará el desafuero de Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, por operativo con agentes de la CIA

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido marchará el próximo 16 de mayo para impulsar un juicio de desafuero contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que dos agentes de la CIA murieran tras un operativo para desmantelar un laboratorio para la elaboración de drogas.

“Vamos a plantear el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la organización social, porque no se trata sólo de politizar, nosotros no lo utilizamos, al contrario”, declaró en conferencia de prensa Ariadna Montiel.

La presidenta de Morena argumentó que en Chihuahua “se ha atropellado la soberanía nacional” y señaló a la Gobernadora de no entender la seguridad en la entidad al no acudir a las mesas de seguridad en Palacio Nacional.

“El Estado de Chihuahua, como lo ha dicho el coordinador, tiene muchos pendientes en materia de seguridad y desde la Presidencia de la República se ha brindado todo el apoyo para el Estado y para su gente. Así que lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales en los tratados que existen”, declaró.

Montiel indicó que “desde el primer día” los diputados locales plantearon la posibilidad de que la Gobernadora rindiera un informe sobre lo sucedido en el operativo; sin embargo, este no se realizó.

“Se planteó que la Gobernadora estuviera presente en el Senado en una invitación que no comparecencia y decidió no asistir”, añadió.

Ariadna Montiel también recriminó que, mientras se llevaba a cabo un debate en el Congreso del Estado sobre lo sucedido con los agentes de la CIA, la Gobernadora se encontraba en Aguascalientes para el recibimiento de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la comunidad de Madrid.

“Y la Gobernadora ese día, que se dio ese intenso debate en el Congreso del Estado, decidió ir a Aguascalientes a recibir a la señora Díaz Ayuso, que hay que recordar que estos días hemos mantenido un intenso debate con personajes de ultraderecha que han venido a México a faltarle el respeto a la memoria, a la dignidad de nuestros pueblos indígenas”.

Por lo anterior, la presidenta de Morena convocó a una manifestación el próximo sábado 16 de mayo en la glorieta de Pancho Villa para marchar con dirección al centro para “pedir que la Gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero”.



Operativo en Chihuahua con presencia de agentes de EU

El pasado 16 de abril, en la zona serrana de Chihuahua, inició un operativo para desmantelar laboratorios de drogas, al que se integraron personas estadounidenses sin identificarse.

En la madrugada del domingo 19 de abril, en un accidente automovilístico, murieron cuatro personas, dos de ellas, agentes estadounidenses.

Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada creada para esclarecer el caso, informó que la presencia de agentes estadounidenses no fue reportada a mandos de la Fiscalía del Estado y que hay posibilidad de una colaboración de carácter extraoficial.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en el operativo.

Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que se han emitido requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que fallecieron.

A la par, Maru Campos prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno federal.

Sin embargo, también ha acusado de trato desigual, pues dice que, mientras ella recibe críticas por el caso, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, se le protege.

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a nuestras familias (...) y al otro se le defiende a capa y espada”, declaró a medios de comunicación.

Campos sostuvo que estos hechos evidencian “quién es quién” en la función pública y apeló al criterio de la ciudadanía chihuahuense, al asegurar que tiene “muy claro cuál es el actuar” de los servidores públicos y que identifica los “sistemas de gobernanza realmente humanistas”.