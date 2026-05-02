Morena cierra filas con Rocha Moya y respalda su licencia

Legisladores y dirigentes de Morena cerraron filas en torno al Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos, y celebraron su determinación de separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones en su contra.

Las reacciones se registraron este 2 de mayo, un día después de que Rocha Moya hizo público su pedido de licencia ante la Fiscalía General de la República, que conduce investigaciones por narcotráfico en su contra a raíz de acusaciones formuladas por la Fiscalía de Nueva York el pasado 29 de abril.

René Bejarano Martínez, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, defendió la presunción de inocencia del Gobernador sinaloense y calificó de “mediática” la acusación formulada por las autoridades de EU, al señalar que esta no siguió los canales adecuados.

“Mientras no haya una resolución de culpabilidad se tiene que asumir la presunción de inocencia, a nadie se le puede considerar culpable hasta que no se le demuestre tal culpabilidad”, expresó en declaraciones ofrecidas en Acapulco, Guerrero, tras una reunión con liderazgos locales.

Bejarano Martínez consideró que la solicitud de licencia de Rocha Moya “ayuda” al proceso, pues “va a permitir saber si realmente hay pruebas o si sólo se trata de una maniobra política”.

Además, cuestionó la imparcialidad del sistema judicial estadounidense al recordar el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en EU en 2020 y posteriormente exonerado en México por falta de pruebas.

“En Estados Unidos se manipula la justicia según el interés político”, enfatizó el dirigente del MNE.

Además, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado que no se encubrirá a nadie, pero que las responsabilidades deben comprobarse.

En el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, aplaudió la solicitud de licencia del Gobernador sinaloense a través de una publicación en la plataforma X.

El legislador morenista describió la decisión como una muestra de “consistencia política formidable” y añadió: “El que nada debe nada teme. La congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación y lo que más valora el pueblo de México”.

Mier Velazco también lanzó críticas contra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora panista de Chihuahua, quien se negó a comparecer ante comisiones del Senado para esclarecer la participación estadounidense en operativos de seguridad en esa entidad.

“Contraste total con la actitud del PAN y su Gobernadora de Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ‘a modo’”, señaló.

Por su parte, la Senadora Imelda Castro Castro, quien confirmó recientemente sus aspiraciones de competir por la Gubernatura de Sinaloa, hizo un llamado a la unidad del movimiento morenista en medio de las investigaciones.

En un comunicado, la legisladora celebró que Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaran licencia a sus respectivos cargos.

“La determinación del Gobernador Rubén Rocha Moya y de otros servidores públicos de solicitar licencia a sus cargos, contribuye a generar condiciones para el esclarecimiento de las imputaciones que se hacen en su contra y abre la puerta a que las instituciones actúen con plena libertad y transparencia”, afirmó.

Castro Castro también externó su respaldo a Sheinbaum Pardo y reiteró su compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación.

La Senadora sinaloense expresó su confianza en la FGR para conducir las investigaciones y pidió que las acusaciones de EU sean atendidas por instituciones mexicanas conforme al Estado de Derecho.

“Reitero mi confianza en la FGR y en las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación profunda, objetiva y a la altura de lo que el País necesita: verdad y justicia”, apuntó.

No obstante, pese a su llamado a la unidad, la Senadora eliminó de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Rocha Moya y al Senador Enrique Inzunza Cázares, quien también enfrenta señalamientos de autoridades de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que la solicitud de licencia de Rocha Moya implicó la pérdida del fuero constitucional que lo protegía contra una eventual detención y procesamiento, lo que abre la posibilidad de que las autoridades mexicanas y estadounidenses procedan en su contra con mayor libertad jurídica.