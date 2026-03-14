Morena cierra filas con Sheinbaum por Plan B electoral; Segob mantiene conversaciones con PT y PVEM

Tras el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Morena salió a respaldar públicamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum en torno al llamado Plan B, pero ese cierre de filas dentro del partido todavía no resuelve el principal obstáculo: la falta de un acuerdo con PT y PVEM para reunir la mayoría calificada.

En su conferencia matutina desde Manzanillo, Colima, Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación trabaja en la propuesta para enviarla al Congreso la próxima semana. Según explicó, buscará poner topes al gasto de los congresos locales, reducir excesos en ayuntamientos y regidurías, permitir que temas electorales puedan someterse a consulta popular y abrir la posibilidad de que la revocación de mandato se solicite en el tercer o cuarto año de gobierno.

La nueva ruta enfrenta el mismo obstáculo que hizo caer la reforma electoral original. Al tratarse de cambios constitucionales, Morena necesita mayoría calificada y requiere reconstruir el acuerdo con PT y PVEM para no repetir el revés que sufrió en el pleno de la Cámara de Diputados.

En medio de esa negociación, Ricardo Monreal confirmó que el viernes participó en una reunión en la Secretaría de Gobernación junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, para revisar avances de la redacción del Plan B.

Según el coordinador de Morena en San Lázaro, Gobernación mantiene conversaciones con PT y PVEM para intentar construir un consenso en torno a la propuesta presidencial.

Monreal también llamó públicamente a los partidos aliados a acompañar a la presidenta y aseguró que Morena no la dejará sola. Además, rechazó que la nueva propuesta implique una ruta centralista o una violación a la autonomía municipal, y sostuvo que el paquete busca introducir criterios de austeridad y límites al gasto excesivo en congresos locales y ayuntamientos.

Horas después, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados difundió un pronunciamiento para expresar su “respaldo firme” a Sheinbaum ante la presentación del Plan B. En el documento, las y los legisladores morenistas afirmaron que acompañarán la propuesta “con toda la fuerza del Grupo Parlamentario” y sostuvieron que el paquete busca fortalecer la participación ciudadana y reducir privilegios en el sistema político.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en cambio, mantuvieron reservas sobre algunos de los puntos que siguen en discusión.

En el caso del PT, Benjamín Robles, vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, advirtió en declaraciones a medios que su partido mantiene objeciones a la posibilidad de someter a consulta popular el recorte al financiamiento de los partidos. También sostuvo que debe evitarse que, por esa vía, se reabra un tema que San Lázaro ya rechazó en la reforma original.

Robles añadió que la nueva propuesta debe preservar el sistema de partidos y la pluralidad política. En esa lógica, sostuvo que lo ya resuelto por la Cámara de Diputados y, en su caso, por el Senado, debe respetarse.

En el PVEM también se perfila respaldo a una parte del nuevo paquete, en especial a la reducción de gastos en congresos locales y regidurías. Sin embargo, en ese partido también hay reservas sobre la posibilidad de someter a consulta popular el recorte al financiamiento de los partidos, al tratarse de un punto cuya redacción final aún debe revisarse antes de fijar una postura definitiva.

Así, Morena cerró filas en torno al nuevo intento de reforma electoral de Sheinbaum. Pero la viabilidad del Plan B dependerá de que Gobernación convierta ese respaldo interno en un acuerdo con PT y PVEM que le permita reconstruir la mayoría calificada en el Congreso.