$!Morena da revancha a Clara Luz Flores en Nuevo León

La morenista fue cobijada por la dirigencia de su partido y del Partido Verde Ecologista de México, en la jornada en que Morena definirá la totalidad de sus coordinaciones en entidades donde será renovada la Gubernatura en 2027.

La morenista fue designada este lunes como la coordinadora en esa entidad, que la coloca en la antesala de la candidatura por la gubernatura para 2027.

Clara Luz Flores se perfila por segunda vez a la candidatura de Morena en Nuevo León.

Es la segunda ocasión en que Clara Luz Flores aspira a la gubernatura de Nuevo León, luego de que en 2021 se quedó en el cuarto lugar en las votaciones.

“Encontramos los mismos problemas del 21 pero mucho mas grandes y potencializados”, dijo en referencia a sus recorridos por Nuevo León, seis años después de su campaña electoral.

Flores llamó a que todos los aspirantes sumen en la coordinación con la que Morena buscaría hacerse por primera vez hacerse de la Gubernatura en Nuevo León.

“Nuevo León nos necesita a todas y todos”, dijo.

La designación de Flores dejó en el camino a perfiles como Tatiana Clouthier, la Senadora Judith Díaz y el Senador con licencia Waldo Fernández.

Cuestionada sobre sus resultados , Tatiana Clouthier se reconoció conforme con las encuestas que la dejaron fuera del proceso rumbo a la Gubernatura de Nuevo León, pero evadió manifestar su respaldo específico al perfil de Clara Luz Flores.

En tanto, Clara Luz Flores defendió el puntaje de las encuestas que le dieron la coordinación de Morena en Nuevo León y llamó a la unidad a sus compañeros de partido que se quedaron en el camino.

Antes de registrarse en la contienda interna por esa entidad, Flores fue titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.



Perfil de Clara Luz

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora, fue quien informó que Flores Carrales resultó ganadora de las encuestas realizadas por el partido para definir a la coordinadora estatal en Nuevo León.

Explicó que el proceso incluyó primero una encuesta telefónica y posteriormente una encuesta en vivienda.

Hernández Mora señaló que, a partir de su designación, Flores Carrales estará a cargo de los trabajos organizativos de Morena en Nuevo León y llamó a la unidad a los demás aspirantes que participaron en el proceso.

Durante el acto, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció la participación de los perfiles que contendieron en el proceso interno y señaló que la coordinación tendrá entre sus objetivos fortalecer la organización territorial del movimiento de cara a 2027.

Montiel destacó la trayectoria de Flores Carrales en Nuevo León. Señaló que es Licenciada en Ciencias Jurídicas, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y estudios de doctorado por la Universidad de Zaragoza.

También indicó que fue Diputada local y Presidenta Municipal de General Escobedo en tres periodos.

De acuerdo con Montiel, Flores Carrales ha trabajado en prevención social, seguridad y atención comunitaria, además de desempeñarse como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad entre 2022 y 2023.

También fue Diputada federal por el distrito 3 de Nuevo León y titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Construcción de la Paz de la Secretaría de Gobernación, cargo al que renunció para participar en el proceso organizativo de Morena.