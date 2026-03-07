Morena definirá candidatos a 17 gubernaturas el 22 de junio, ocho meses antes de lo que marca la ley

El Consejo Nacional de Morena acordó establecer el 22 de junio como fecha límite para elegir a sus candidatos a las 17 gubernaturas en disputa durante los comicios de 2027, lo que representaría una anticipación de ocho meses respecto al plazo que establece la legislación electoral vigente.

La propuesta, presentada durante la sesión celebrada en un hotel de la Ciudad de México, contempla la figura de “coordinadores estatales de los comités de la 4T” como mecanismo para adelantar la selección de aspirantes sin incurrir en las prohibiciones que la legislación impone respecto a candidaturas prematuras. Para los coordinadores distritales correspondientes a diputados federales, la fecha fijada fue el 3 de agosto; para los coordinadores municipales —vinculados a alcaldías—, el 21 de septiembre; y para los coordinadores distritales locales de diputados estatales, el 8 de noviembre.

Más de 300 consejeros nacionales participaron en la discusión de las reglas que regirán la competencia interna por las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, 12 de las cuales ya se encuentran bajo gobierno de Morena.

Los documentos sometidos a votación establecen una serie de prohibiciones para los aspirantes, entre ellas la de promover su imagen mediante anuncios espectaculares, incurrir en actos anticipados de campaña, utilizar recursos públicos, entregar despensas o cualquier tipo de dádiva, y realizar actos o eventos considerados dispendiosos. También quedan vedadas las expresiones de desprestigio contra otros participantes, la difusión de información falsa o manipulada, la organización de campañas de acoso o linchamiento digital en redes sociales, y la simulación de pertenencia a grupos vulnerables para obtener ventajas competitivas.

En el marco de la sesión, Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, lanzó un llamado a la militancia a anteponer la unidad del movimiento a las ambiciones personales. “La experiencia histórica coincide en una advertencia, los proyectos de transformación no fracasan solo por embates externos, sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes”, señaló ante gobernadores, consejeros y la dirigencia nacional.

Durazo Montaño subrayó que el reto central del partido consiste en procesar las aspiraciones legítimas sin fragmentarse, al advertir que cuando el movimiento actúa dividido “ganan las élites que históricamente secuestraron el poder”. Añadió que “la unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó sobre los avances en el proceso de credencialización y fortalecimiento interno del partido, al destacar que la organización rechazó al menos cuatro solicitudes de incorporación por no cumplir con los principios del movimiento. Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, estuvo presente en la reunión —a diferencia del Consejo Nacional anterior, al que no asistió por encontrarse en Japón— y recibió una ovación al ser presentado en el presídium, aunque notablemente menor a la brindada a Durazo Montaño, Alcalde Luján y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.