Morena deja en duda la entrega de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al PAN

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, dejó entrever que aún no es seguro que su bancada vaya a entregar la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de que así lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

“Todavía tenemos que discutirlo en el grupo el próximo sábado”, dijo Ricardo Monreal sobre la entrega de la Mesa Directiva al PAN para el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

Aunque la ley establece que la segunda fuerza política con más diputados debe hacerse cargo de la Presidencia de la Mesa Directiva —en este caso el PAN—, Ricardo Monreal exhibió que esa todavía no es una decisión tomada dentro de Morena.

Monreal incluso contradijo a Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa Directiva y diputado federal de Morena, quien ayer mencionó que su partido estaba listo para cumplir la ley y transferir el control de ese órgano legislativo al PAN.

“Yo no sé por qué lo dijo Sergio (Gutiérrez Luna)”, dijo el coordinador de la bancada de Morena al ser cuestionado sobre sus dichos de la entrega de la Mesa Directiva al PAN.

Hace dos semanas, en una conferencia de prensa, el propio Ricardo Monreal se había pronunciado por respetar la ley y entregar la Mesa Directiva al PAN, pero este lunes matizó su postura y dijo que revisarán el tema en la reunión plenaria que Morena tiene agendada para el próximo sábado 30 de agosto.

Discusión de reforma electoral

El segundo año de actividades de la LXVI Legislatura será crucial, ya que se perfila la discusión de una reforma electoral que será enviada desde el gobierno federal. La aprobación de esta iniciativa se podría dar el próximo año para que pueda aplicarse en las elecciones intermedias del 2027.

En ese contexto, Morena y sus aliados buscan mantener el control de la Cámara de Diputados. En diversos medios de comunicación ha trascendido que el partido guinda podría transferir hasta diez diputados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que tenga más legisladores que el PAN (72 contra 71, respectivamente), y de esa manera se quede con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.