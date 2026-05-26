$!Morena denuncia ante FGR a Gobernador de Nuevo León y a su esposa por presunta triangulación de recursos

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Gobernador Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.

De acuerdo con la denuncia, Samuel García realizó presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos estatales hacia un despacho jurídico vinculado al gobernador.

“Estamos hablando de una presunta triangulación y desvío de recursos públicos a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor gobernador”, comentó la presidenta estatal del partido en Nuevo León, Anabel Alcocer.

Indicó que la cantidad que fue desviada del erario podría ascender hasta los mil 400 millones de pesos.