Morena denuncia compra masiva de votos en la elección estatal de Coahuila

Morena presentó el 7 de junio una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila por la presunta compra y coacción del voto durante la jornada electoral para renovar el Congreso local del Estado, en la que la coalición PRI-UDC obtuvo el 55.02 por ciento de los sufragios y se adjudicó los 16 distritos en disputa, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares con el 94.37 por ciento de las actas computadas.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo para denunciar lo que describió como un sistema digitalizado de compra de votos, denominado “QRGate”, mediante el cual operadores vinculados al Partido Revolucionario Institucional entregaron códigos QR individuales a ciudadanos, quienes debían fotografiarse con la boleta marcada a favor del tricolor para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Montiel Reyes aseguró que el partido cuenta con la base de datos completa del sistema, obtenida a través de priistas inconformes.

“Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono, y también vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”, declaró.

Morena también acusó que la policía estatal y la Fiscalía de Coahuila fungieron como escolta de los operadores priistas y detuvieron arbitrariamente a militantes y legisladores del partido que acudieron como observadores electorales.

Según el comunicado de Morena, 20 patrullas estatales retuvieron a dos diputadas federales en Torreón, mientras que ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la Fiscalía General de la República a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.

El Consejo Nacional de Morena y los consejos estatales del partido emitieron el 8 de junio un pronunciamiento conjunto suscrito por Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, respaldado por los presidentes de los consejos estatales de las 32 entidades federativas.

El documento calificó la jornada como marcada por “violencia institucional, persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos”, y anunció que el partido seguirá la ruta legal ante autoridades electorales y financieras, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionada sobre los hechos, señaló que las denuncias deben transitar por los canales jurídicos establecidos.

“Tiene que seguir su procedimiento. Ahí el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos”, afirmó.

En contraste con las acusaciones de Morena, el Instituto Nacional Electoral informó mediante un comunicado que la jornada transcurrió de manera pacífica.

Según el organismo, el Consejo Local en Coahuila presidido por Miguel Castillo Morales reportó que se instaló el 100 por ciento de las casillas aprobadas, sin incidentes graves que afectaran el desarrollo de la elección, y que las más de 2.4 millones de personas inscritas en la Lista Nominal contaron con condiciones para ejercer su voto.

El INE precisó que la jornada concluyó a las 18:00 horas en las 4 mil 275 casillas instaladas en el Estado.