Morena descarta alza al IEPS en cervezas y alimentos con sodio

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados negó este 3 de septiembre que existan propuestas sobre la mesa para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a cervezas y a productos con alto contenido de sodio, luego de que se difundió que la Comisión de Hacienda analizaba ajustes tributarios en esos rubros.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, calificó como especulación el eventual incremento a la cerveza y a los productos con exceso de sodio, y pidió a los legisladores de su grupo parlamentario esperar la entrega del Paquete Económico por parte del Ejecutivo Federal, prevista para el 8 de septiembre.

“No hay, hasta este momento, ningún planteamiento concreto de gravar con más algún producto, incluyendo estos que se comentan. Vamos a esperar hasta después del 8 de septiembre”, declaró Monreal Ávila.

El legislador zacatecano reconoció que México enfrenta un problema de ingresos públicos, aunque sostuvo que también resulta necesario cuidar el bolsillo de las familias y evitar que las modificaciones fiscales afecten de manera desproporcionada su ingreso. Añadió que preferiría buscar fórmulas para eliminar la evasión y la elusión fiscal antes que establecer nuevos impuestos.

Sin referirse a algún legislador en particular, el coordinador parlamentario solicitó a sus compañeros de bancada no adelantar información que pudiera generar desencuentros.

“No nos vamos a apresurar y les pido a mis compañeros diputados y diputadas no lo hagamos hasta que nos presenten formalmente el Paquete Económico y ya sobre el contenido del mismo discutimos y deliberamos y vamos a aceptar reuniones con todos los actores que se sientan afectados”, indicó.

El pronunciamiento ocurrió después de que el diputado morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, informó que existían propuestas de legisladores para ajustar impuestos y que ya operaba un grupo técnico encargado de analizar los rubros en los que podrían alcanzarse consensos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, precisó en entrevista que el planteamiento de aumento a cervezas y productos con exceso de sodio formó parte de las conclusiones de un grupo de trabajo creado por la Comisión de Hacienda, pero rechazó que constituyera una propuesta del grupo parlamentario.

“El día de ayer los distintos equipos y grupos de trabajo de la Comisión de Hacienda expresaron sus conclusiones en relación a las mesas que trabajaron en el periodo de receso, pero en materia de IEPS solamente lo que hicimos el año anterior que son cigarros y bebidas azucaradas todavía no hay ninguna determinación, ni en alcohol y tampoco en comida chatarra o alimentos con alto contenido de sodio. Todavía no hay ninguna decisión. No habrá incremento de impuestos, ni habrá aumento de tasas”, afirmó Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador señaló que el objetivo legislativo se concentrará en terminar con la planeación fiscal agresiva en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ante prácticas que permiten a personas físicas y morales evitar ese pago.

“Es una elusión porque aprovechan todos los resquicios que están en las disposiciones fiscales para no pagar el Impuesto Sobre la Renta, las tasas efectivamente pagadas del Impuesto sobre la Renta a veces se reducen al 1 por ciento, a veces a nada y tiene a veces un pago negativo que está afectando severamente. Son grandes empresas”, expuso.

Antonio Altamirano reiteró mediante un pronunciamiento que no existe acuerdo alguno de la bancada respecto a modificaciones fiscales.

“Hasta el momento no existe acuerdo alguno respecto de posibles modificaciones fiscales en materia de alcohol o de alimentos con alto contenido de sodio. Lo que existe son propuestas formuladas por organizaciones, representantes de sectores productivos y especialistas, las cuales fueron recibidas, sistematizadas e incorporadas a las relatorías y conclusiones de los grupos de trabajo para su eventual consideración durante el proceso legislativo”, indicó.

La discusión sobre eventuales ajustes al IEPS se produce en la antesala de la entrega del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027, documento en el que el Ejecutivo Federal definirá la política de ingresos y las eventuales modificaciones tributarias que deberá analizar el Congreso de la Unión durante el periodo ordinario de sesiones.