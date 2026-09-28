$!Morena designa a Elí Cervantes como coordinador estatal en San Luis Potosí rumbo a 2027

Elí César Cervantes no estaba siquiera registrado entre los aspirantes a la coordinación, que manifestaron esa intención en junio pasado.

Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, destacó que el resultado de la designación se dio por consenso y no como resultado de encuestas.

Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como su perfil rumbo a la elección estatal de San Luis Potosí en que ese partido contenderá principalmente contra el perfil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su aliado en otros comicios .

San Luis Potosí es la única entidad hasta ahora que Morena no participará en coalición para la elección por la Gubernatura en 2027.

El Partido Verde perfila a la senadora Ruth González como sucesora de su esposo, el Gobernador Ricardo Gallardo, lo que va en contra de los lineamientos morenistas contra el nepotismo.

La presentación fue realizada por la dirigencia de Morena, ante la notable ausencia del Partido Verde Ecologista de México y el PT, que mantiene su distancia por desacuerdos en los nombramientos previos.



“San Luis (Potosí) no es una herencia”

En una entidad en la que las encuestas aventajan al Partido Verde sobre Morena, el recién designado apeló a la marca de Morena para poder competir por la Gubernatura. “Tenemos fuerza propia”, aseguró.

En su posicionamiento ya mandó un mensaje a su aliado Verde para llamar a “rechazar el nepotismo y a la clase política que hace negocio al amparo del poder”.

“San Luis no es una herencia”, advirtió el coordinador de Morena en esa entidad, en referencia a la posible sucesión del gobernador por parte de su esposa Ruth González Silva, Senadora por el Partido Verde.

Ante la ventaja del PVEM en las encuestas de San Luis Potosí, Rita Rodríguez, presidenta de Morena en esa entidad, y Elí César Cervantes, recién nombrado coordinador, rechazan que la candidatura de su partido por la Gubernatura potosina vaya a ser testimonial.



Perfil de Cervantes rojas

Cervantes Rojas, quien está por cumplir 43 años, se desempeñaba hasta este lunes como delegado federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México.

También ha ocupado cargos dentro de la estructura de Morena en San Luis Potosí, entre ellos el de secretario de Organización de la dirigencia estatal.

El nuevo coordinador estatal fue Senador suplente de Primo Dothé Mata, quien solicitó licencia en abril de 2021.

Cervantes Rojas asumió la titularidad del escaño el 12 de mayo de ese año y se separó de sus funciones en el Senado de la República el 16 de junio de 2023.

Dentro de su trayectoria política, Cervantes Rojas fue candidato de Morena a Diputado federal en 2015.

Es integrante de Morena desde 2012 y entre 2012 y 2013 se desempeñó como comisionado en la Secretaría de Organización del Comité Seccional de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.