$!Morena designa a Mojica y Torres Piña como coordinadores de la 4T en Guerrero y Michoacán

Morena informó que los resultados de las encuestas de reconocimiento y medición interna colocaron a Mojica Morga como la persona mejor evaluada para encabezar los trabajos del partido en Guerrero. La designación ocurrió ante la presencia de 14 aspirantes de esa entidad.

Los anuncios se realizaron en el salón Olmeca del inmueble, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, con la presentación correspondiente a Guerrero programada a las 14:00 horas y la de Michoacán a las 17:00 horas. El evento fue encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

La dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) designó el 14 de septiembre de 2026 a la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y a Carlos Torres Piña en el mismo cargo para Michoacán, en dos actos celebrados en el World Trade Center de la Ciudad de México que perfilan a ambos como aspirantes a las gubernaturas que se disputarán en 2027.

“Hemos tenido una reunión previa donde hemos dado cuenta de los resultados tanto de las encuestas de reconocimiento como las que se realizaron en Morena y agencias espejo para confirmar que esta medición da como ganadora y será nuestra coordinadora estatal en el estado de Guerrero”, informó Montiel Reyes. Hernández Mora repasó la trayectoria de la designada y posteriormente le entregó la constancia y le tomó protesta.

Mojica Morga es originaria de Azoyú, en la Costa Chica de Guerrero, cursó la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) y obtuvo una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 1989, fue diputada federal en la LIX Legislatura y llegó al Senado de la República como compañera de fórmula de Félix Salgado Macedonio.

“Nuestra causa es Guerrero, la pobreza lacerante que se ha vivido, si bien ha disminuido, también nos obliga a mantener nuestro trabajo unido para sacar adelante al pueblo de Guerrero”, expresó la coordinadora estatal. Frente a la oposición sostuvo que Morena responderá con memoria, organización y resultados, y afirmó que la unidad no será solamente una fotografía, sino una práctica basada en el respeto, el trabajo compartido y la presencia permanente en territorio.

En Michoacán, Torres Piña compitió contra otros perfiles de Morena y de los partidos aliados, entre ellos el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La coalición registró a 11 aspirantes a esa coordinación estatal. El proceso interno inició en junio de 2026 y reunió, entre otros, a Raúl Morón Orozco, Fabiola Alanís, Gladyz Butanda, Gabriela Molina y Celeste Ascencio.

Torres Piña se desempeñó como fiscal general de Michoacán y como secretario de Gobierno estatal, fue diputado federal en dos ocasiones y militó durante varios años en el PRD antes de incorporarse a Morena. Solicitó licencia al cargo de fiscal general en junio de 2026 para participar en el proceso interno y fue el único aspirante que acreditó exámenes de control y confianza, validados según él mismo por una instancia federal.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó previamente que Montiel Reyes le comunicó que la definición estaba prevista para esa misma fecha, luego de meses de asambleas y trabajos internos, y precisó que la decisión correspondía al Comité Nacional de Morena. El mandatario estatal expresó su confianza en que la designación permitiría preservar la unidad al interior del partido, con independencia del perfil favorecido.

Montiel Reyes señaló que Guerrero mantiene una tradición política vinculada con los movimientos sociales y afirmó que el reto de Morena será continuar con el trabajo organizativo y territorial en la entidad. Hernández Mora sostuvo que los liderazgos presentes seguirán acompañando los esfuerzos rumbo a 2027, mientras que Arturo Escobar, coordinador político electoral del PVEM, destacó el número de aspirantes registrados y la unidad alcanzada en la contienda.

Las designaciones forman parte del calendario con el que la dirigencia nacional de Morena dio a conocer de manera progresiva los resultados de sus encuestas internas para nombrar a los coordinadores de Defensa de la Transformación en las entidades del país, estructuras que operarán la organización territorial del partido de cara a los comicios locales.