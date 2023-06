A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex gobernador de Zacatecas informó, además, que César Arnulfo Cravioto Romero fue elegido como integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“A mis paisanos que me han dado el privilegio de representarlos les doy mi palabra que pondré muy en alto el nombre de Chiapas. Reconozco a mi compañera, a la senadora Mónica Fernández quien ante la pandemia y como presidenta se condujo con inteligencia, con entereza, con profesionalismo, con dedicación y apegada a la legalidad”, expresó Ramírez Aguilar al tomar protesta.

“En cumplimiento al Artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Cámara de Senadores se declara legalmente instalada para el desempeño de sus funciones correspondientes al tercer periodo de ejercicio constitucional de esta LXIV Legislatura”, anunció el ex secretario general de Gobierno de Chiapas.

PÍO LÓPEZ OBRADOR ES MI AMIGO, AFIRMA NUEVO PRESIDENTE DEL SENADO

Ramírez Aguilar afirmó en entrevista que Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República, es su amigo. “Es un hombre al que he tratado, no lo he visto, pero llevo una buena relación con él”, acotó en entrevista con medios nacionales.

El 27 de agosto de 2020, en las diversas redes sociales comenzó a circular una fotografía de una reunión ocurrida en 2015, entre Pío López Obrador; David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil; y, Ramírez Aguilar, quien fungió como secretario de Gobierno de Chiapas durante la Administración de Manuel Velasco Coello.

Sin embargo, entrevistado por medios nacionales antes del informe de actividades de la senadora Mónica Fernández Balboa, en ese momento ya ex presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador chiapaneco dijo que la fotografía que se difundió en redes sociales le fue tomada cuando era secretario de Gobierno de Chiapas.

“Primero, yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era Secretario de Gobierno, fue la fundación de Morena, en el estado de Chiapas. Como Secretario de Gobierno, siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas”, afirmó Ramírez Aguilar.

“Jamás, jamás en la vida, jamás [entregó dinero del gobierno de Chiapas para la campaña de López Obrador]. Estamos en paz y estamos muy tranquilos con el tema. Me sumo a lo que ha dicho el Presidente, que se investigue y que se aplique la ley y que hablen los que están involucrados en el tema. Lo único que sí te puedo decir que el Presidente es un hombre honesto”, aseguró el senador chiapaneco.

“Evidentemente estamos ante una elección [de la Mesa Directiva del Senado] y es parte de una estrategia, yo no diría una guerra, una estrategia. Sin embargo, yo voy a seguir avanzando [...] mi único trabajo será sumar a todos mis compañeros y concluyendo el proceso, si me beneficia, lo primero que haré es sentarme con todos”, agregó el legislador de Morena.