Morena elige a Higinio Martínez como nuevo presidente del Senado

Higinio Martínez Miranda presidirá la Mesa Directiva del Senado en una decisión que buscó lograr el consenso entre la bancada de Morena, pero que generó diferencias con el Senador Gerardo Fernández Noroña. El mexiquense fue uno de los cuatro aspirantes a ese cargo junto a Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y, de última hora, Gerardo Fernández Noroña. Por ser la bancada mayoritaria en el Senado, Morena tiene la facultad de elegir a la persona que preside cada año la Mesa Directiva, una designación que intercala cada año el género de la persona elegida. Morena optó por construir una candidatura de unidad para la conducción del Senado, así lo difundieron en los últimos días y subrayaron los distintos integrantes del grupo; sin embargo, el Senador Gerardo Fernández Noroña manifestó su desacuerdo y no asistió a la asamblea donde se formalizó la designación de Higinio Martínez. En una carta enviada a sus compañeros de bancada, Fernández Noroña negó que la designación del mexiquense se trate de un consenso, ya que no hay unanimidad. Advirtió, sin mencionar el nombre de Higinio Martínez, que esa opción significa en los hechos complicidad con los representantes de la oposición. “Se decide una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia. Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable”. Fernández Noroña argumentó que los consensos causan que nadie asuma la responsabilidad de las decisiones tomadas. Este domingo, al llegar al Senado, Higinio Martínez ya vislumbra la materialización de su nombramiento. “Esto es como un maratón el día de hoy que llevo un maratón de 50 años espero ganar esta etapa hoy”, declaró antes de reunirse con sus compañeros de bancada y algunos integrantes del gabinete presidencial. Poco después de las 5 de la tarde, el senador Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, informó que Higinio Martínez fue elegido “en unidad y por votación unánime”. Etiquetó la publicación con la frase: #UnidadyTransformación.

En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano #Unidadytransformación pic.twitter.com/Kx38ANkgrF — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 30, 2026



Higinio Martínez promete una mesa conciliadora En las últimas semanas, Higinio Martínez ha insistido que la Mesa Directiva del Senado debe pugnar por una postura plural, porque representa a toda la Cámara, al margen de los grupos parlamentarios. La semana pasada, cuando el coordinador de Morena, Ignacio Mier, recibió a los cuatro aspirantes formales a la presidencia del Senado, Higinio Martínez insistió en que se requiere un liderazgo conciliador e institucional. Su papel, advirtió, debe ser imparcial y respetuoso de todas las fuerzas políticas, y que el debate ideológico quede en manos de los grupos parlamentarios. “Yo no veo que se requiera una presidencia que enfrente”, dijo. Higinio Martínez dijo que lo que se necesita es una presidencia que dé trato igualitario a cada senador. Durante su búsqueda del respaldo para la presidencia del Senado, Higinio Martínez se promovió a través de cartas que envió a sus compañeros de bancada. El mexiquense, incluso, se dejó ver con la panista Lilly Téllez en el patio del Senado, en una breve conversación que resultaría impensable para algunos de sus compañeros de bancada, como el Senador Gerardo Fernández Noroña, que mantiene una confrontación permanente con la legisladora.

Soslaya críticas de Noroña y asegura que es leal En una conferencia posterior a su designación, Higinio Martínez Miranda evitó hablar del desacuerdo de Gerardo Fernández Noroña. Argumentó que para cuando fue elegido, poco después de las cinco de la tarde de este domingo, no había ni siquiera leído la carta de su compañero, que envió alrededor del mediodía. Para enfatizar, destacó que su designación fue a partir del voto unánime de los morenistas presentes. Además de Higinio Martínez en la presidencia de la Mesa Directiva, Morena eligió a otras de sus integrantes: Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, Martina Kantún y Alejandra Arias como secretarias. Este lunes, deberá ser instalada la nueva Mesa Directiva, con esas cuatro propuestas de Morena más la incorporación de otros perfiles de otros grupos parlamentarios. La nueva integración deberá ser votada por la mayoría del pleno, con la que cuenta la bancada morenista. Higinio Martínez insistió que su postura al frente de la Mesa Directiva, que entre otras funciones modera los debates legislativos en el Pleno, será a favor de la conciliación. Ante los cuestionamientos sobre si tolerará bocinazos y el uso de megáfonos, o si quitará el audio cuando algún legislador no siga las reglas, Higinio Martínez reconoció que se apegará al reglamento y que espera que pensará en algún mecanismo para evitar que eso ocurra. El legislador destacó que si bien le gusta buscar acuerdos y negociaciones, por encima tiene lealtades políticas. “Antes de todo eso, yo soy una persona de lealtades y sé que estoy en un proyecto que encabeza la presidenta de este país y estoy trabajando con ella desde hace muchos años en este caso. Estoy en un proyecto que encabeza Morena y soy leal a la presidenta de este país, soy leal a mi partido y soy leal a que haya una coordinación del Grupo Parlamentario de Morena.

⭕ @higinio_mtz destacó que fue elegido por unanimidad para presidir la Mesa Directiva en el @senadomexicano entre los integrantes de la bancada de Morena a partir del 1 de septiembre.



Dijo desconocer las razones por las que no asistieron a la asamblea algunos de ellos,... pic.twitter.com/PsVatVqSj5 — Animal Político (@Pajaropolitico) August 31, 2026