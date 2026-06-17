$!Morena emite convocatoria para definir coordinación rumbo a la elección de Gubernatura en Sinaloa

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió este 17 de junio la convocatoria para designar a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, donde habrá elección de Gubernatura en 2027.

El documento fue aprobado por unanimidad en la XVI Sesión Urgente del CEN, celebrada este mismo miércoles.

El registro de aspirantes podrá realizarse en dos modalidades: en línea, del 22 al 27 de junio, con excepción del miércoles 24 de junio; y de forma presencial, el sábado 27 de junio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. El horario en ambos casos es de 09:00 a 18:00 horas.

La convocatoria para Sinaloa establece requisitos diferenciados respecto a la de otras entidades: la edad mínima se fija en 25 años cumplidos al 6 de junio de 2027, y para quienes no hayan nacido en la entidad, se exige únicamente residencia efectiva de al menos cinco años, frente a los 15 años requeridos en estados como Baja California.