$!Morena emite convocatoria para definir coordinación rumbo a la elección de Gubernatura en Sinaloa

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió este 17 de junio la convocatoria para designar a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, donde habrá elección de Gubernatura en 2027.
El documento fue aprobado por unanimidad en la XVI Sesión Urgente del CEN, celebrada este mismo miércoles.
El registro de aspirantes podrá realizarse en dos modalidades: en línea, del 22 al 27 de junio, con excepción del miércoles 24 de junio; y de forma presencial, el sábado 27 de junio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. El horario en ambos casos es de 09:00 a 18:00 horas.
La convocatoria para Sinaloa establece requisitos diferenciados respecto a la de otras entidades: la edad mínima se fija en 25 años cumplidos al 6 de junio de 2027, y para quienes no hayan nacido en la entidad, se exige únicamente residencia efectiva de al menos cinco años, frente a los 15 años requeridos en estados como Baja California.
Al igual que en el resto de las convocatorias nacionales, los aspirantes no deben contar con condenas por delitos de violencia sexual, corrupción o faltas administrativas graves, ni figurar en el padrón de deudores alimentarios morosos.
La documentación solicitada incluye solicitud de registro con datos generales, currículum con fotografía firmado de forma autógrafa, cartas compromiso de cumplimiento de los principios de la Cuarta Transformación, aceptación de resultados del proceso y carta de consentimiento para que la Comisión Nacional de Elecciones consulte antecedentes penales.
La coordinación estatal se definirá mediante encuesta o estudio de opinión. En caso de que superen los seis aspirantes registrados, la CNE podrá realizar un sondeo previo para identificar a los seis perfiles con mayor reconocimiento territorial que pasarán a la etapa final. Si la CNE aprueba un solo registro, este será definitivo.
La convocatoria garantiza el principio de paridad de género: si los resultados del proceso generan una integración con mayoría de hombres que ponga en riesgo el equilibrio, la CNE realizará los ajustes necesarios para incorporar a las mujeres mejor posicionadas en las encuestas. Los resultados se publicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2026 con carácter de inapelables.
En materia de prohibiciones, la convocatoria veda campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, uso de recursos públicos e intervención de servidores públicos a favor o en contra de aspirantes.
Gobernadores, alcaldes, coordinadores legislativos y dirigentes del partido deberán mantenerse en estricta imparcialidad durante el proceso.