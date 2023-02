Un exhorto a que Genaro García Luna también sea juzgado en México, para que pague las consecuencias de sus actos, lanzó este martes Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, tras el veredicto de culpable en el juicio en Estados Unidos contra el ex Secretario de Seguridad Pública federal.

Asimismo, indicó que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa también debería ser investigado, para definir cuál es su responsabilidad política, pero también judicial.

“Vamos a hacerle un exhorto a la Fiscalía (General de la República) para que busque los elementos necesarios porque, qué bueno que se haga justicia en los Estados Unidos, pero pues aquí fue donde actuó. Él, el responsable de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fue quien nos metió en una supuesta guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad era parte de uno de los cárteles”, señaló Delgado Carrillo.

“Y hay que decirlo, también hay una exigencia del pueblo de México para que el ex Presidente dé una explicación sobre esto”, declaró el presidente nacional de Morena, durante una conferencia de prensa, en la cual también señaló que los testimonios en los que el jurado de la Corte neoyorquina basó su veredicto “hablan de acciones permanentes y de una recurrente protección”.

Razón por la cual, según dijo Delgado Carrillo, supuestamente se ponía en duda la versión de que Calderón Hinojosa no estaba enterado del comportamiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal durante su administración.

“Habría que preguntarse cuál es la responsabilidad política, pero también judicial del ex Presidente Calderón, debe ser investigado. A mí no se me olvida cómo empezó esto: Calderón se roba la elección y buscando una legitimidad que no obtuvo en las urnas, inició una supuesta lucha contra las drogas que desató una ola de sangre, violencia y fuego en todo el País, que sigue hasta la fecha”, agregó.

“Involucró una institución tan respetable como el Ejército Mexicano para proteger a un grupo de delincuentes. De ese tamaño es la traición del Presidente Calderón y Genaro García Luna a la historia de nuestro País.

“Ahora, tenemos un Presidente con mucha dignidad, que incluso ha cambiado el tono en la relación con los Estados Unidos y ha establecido, aunque sea muy difícil, una estrategia de construcción de paz, pero limpiar la corrupción, la podredumbre de los aparatos de seguridad que provocó García Luna y sus secuaces, va a tardar todavía unos años en recuperarse”, comentó.



Cero tolerancia a la corrupción: Embajador de EU

El veredicto de culpable que recibió Genaro García Luna por parte de un jurado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, es una muestra de que las autoridades de justicia de Estados Unidos tienen cero tolerancia contra la corrupción, dijo por su parte Ken Salazar.

“El veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de EU por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece”, señaló en Twitter el Embajador de EU en México.