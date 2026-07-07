Morena exige a EU esclarecer traslado de ‘El Mayo’ Zambada

Ariadna Montiel, dirigenta nacional de Morena, respaldó la exigencia del Gobierno de México a Estados Unidos para que esclareciera la operación en la que fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada García y precisara si el FBI participó en su traslado desde territorio mexicano.

En su conferencia semanal, la dirigenta nacional de Morena señaló que su partido respaldaba la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a exigir respuestas sobre el operativo en el que, según trascendió, el FBI habría intervenido para trasladar a uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Montiel afirmó que el embajador de EU en México, Ken Salazar, había señalado en su momento que ninguna agencia extranjera participó en el hecho, por lo que consideró que no podía hablarse de una detención, sino de una sustracción.

Montiel sostuvo que hoy se sabe que la aeronave utilizada para trasladar al líder del crimen organizado formó parte de una operación del FBI, e insistió en que su partido se sumaba a la exigencia de respuestas y de la verdad sobre lo ocurrido.

Montiel afirmó que su partido exigía que las personas responsables de actividades delictivas fueran juzgadas, aunque remarcó que dicho proceso debía respetar la soberanía nacional y enmarcarse en una relación bilateral de cooperación. Sostuvo que esa relación debía basarse en la ley y el respeto al Estado de derecho, y que toda actuación de un gobierno extranjero en territorio mexicano debía estar autorizada, pactada, coordinada y motivada para poder realizarse.

La dirigenta nacional de Morena explicó que, desde que ocurrió la sustracción de Zambada García, el Gobierno de México solicitó información sobre el operativo, y que en ese momento se le informó que no hubo participación de agentes extranjeros. Montiel pidió que se entregara la información oficial correspondiente para evitar especulaciones, aunque señaló que resultaba evidente la participación de dicha agencia, de acuerdo con lo expuesto públicamente sobre la aeronave utilizada.

Montiel aseguró que existía un diálogo entre la familia del narcotraficante y el Gobierno de Estados Unidos, y afirmó que a esta se le brindó protección de manera inmediata tras los hechos. Finalmente, rechazó que Morena fuera un “narcopartido” o que existiera un “narcogobierno”, y calificó dichos señalamientos como una narrativa de la oposición sin pruebas.