Morena expulsa a Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’

Morena expulsó de sus filas a Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, identificado como presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”.

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia [CNHJ] tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo”, informó este viernes Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

El 17 de julio pasado, la CNHJ acordó abrir un procedimiento sancionador de oficio, en el que se informó que tenían como pruebas notas periodísticas, oficios y declaraciones del Gabinete de Seguridad respecto a los actos delictivos de Bermúdez Requena, por lo que aplicarían una “suspensión provisional” hasta concluir una investigación.

Durante una conferencia de prensa en Tabasco, Alcalde Luján recibió cuestionamientos sobre qué haría Morena contra su líder parlamentario en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien era Gobernador de dicho estado cuando Bermúdez Requena se desempeñaba como funcionario.

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena insistió que no existía impunidad ni complicidad, por lo que, según ella, no se protegía ni solapaba a nadie, y si Bermúdez Requena estaba en la cárcel, arengó, era gracias a los gobiernos de dicho partido.

Incluso, recriminó que se intentara comparar el caso de Tabasco con la actuación de Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Alcalde Luján insistió en que no existían pruebas contra López Hernández y nadie había presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que se le investigara.

“Hasta la fecha yo no conozco de alguna queja que se haya presentado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra del Senador. Cualquier militante puede presentar una queja si se considera que otro compañero violentó el estatuto, los principios”, indicó la dirigente nacional de Morena.

“Tampoco, que yo sepa, hay una investigación abierta en contra del Senador. Entonces, una cosa es que no hay impunidad y no hay complicidades, pero otra también, y lo ha dicho la Presidenta, es que necesita haber pruebas para que se inicie una investigación. Si hay elementos, si hay pruebas, se inician las investigaciones”.

Ante la insistencia de si la dirigencia debería pedirle a la CNHJ una investigación, Alcalde Luján aseguró que no les correspondía.

“No es que Luisa Alcalde cerraría la puerta [a una investigación], la Comisión es el órgano garante de dirimir cualquier diferencia. Y los militantes pueden presentar ahí las quejas si consideran que algún militante cometió alguna falta. Se trate de quien se trate”, enfatizó.

También le preguntaron su posición ante diversas encuestas que exigían al partido la salida del ex Gobernador tabasqueño, por lo que Alcalde Luján respondió que serían los senadores quienes determinaran si seguía en la coordinación, ya que Morena no se entrometería.

“Eso no es una decisión que me competa a mí, eso lo tienen que definir los senadores y las senadoras. Ellos tienen autonomía para definir quiénes son los coordinadores. Lo mismo que los diputados deciden quién es su coordinador, los senadores. Está en el ámbito de sus competencias y nosotros respetamos esa decisión”, apuntó.