Morena expulsará a ex Secretario de Seguridad de Tabasco

Tras confirmar su afiliación desde 2022, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento para expulsar a Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, quien huyó de México, tras activarse una orden de aprehensión en su contra, por presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”.

En un comunicado, el órgano de Morena informó que inició un procedimiento de oficio, con “miras a la expulsión” del ex funcionario de Tabasco, luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia halló registros de que se afilió a Morena desde 2022.

”Derivado de la investigación en contra del C. Hernán Bermúdez Requena por la presunta responsabilidad en la comisión de actos delictivos y, toda vez que su registro como Protagonista del Cambio Verdadero se encuentra vigente, esta Comisión considera que existen elementos que constituyen infracciones a los Documentos Básicos de nuestro Partido-Movimiento”, indicó.

”Por lo que se ha dado inicio a un Procedimiento Sancionador de Oficio en contra del C. Hernán Bermúdez Requena, en el cual se ha adoptado como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidarios, misma que mantendrá vigencia en tanto no se concluya el procedimiento”, señaló la Comisión.

Sheinbaum pide pruebas, no dichos contra Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, al considerar que debería haber pruebas en contra el Senador y no dichos, ni suposiciones.

”Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas; no un dicho, no una suposición de cualquier persona, y particularmente del Senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, por qué no tenía investigaciones previas”, indicó, quien también comentó que tocaba a la Fiscalía General de la República demostrar si el Senador estaba implicado.

”Primero, en este momento [López Hernández] no tiene una responsabilidad ejecutiva. Segundo, la Fiscalía en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, destacó Sheinbaum Pardo.

“¿Por qué [López Hernández] no ha salido a decir nada?”, le preguntó un reportero.

”Yo no le instruyo, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo. Hoy soy Presidenta, y él es coordinador del Senado. Yo no le doy instrucciones para: ‘sal a declarar’”, asentó.

”Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía, a través del Gabinete de Seguridad, desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo”, insistió Sheinbaum Pardo, quien no respondió si se había reunido con el Senador, quien anunció, durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia -en Radio Fórmula-, que se presentaría el domingo 20 de julio a la sesión del Consejo Nacional de Morena.

Luisa María respalda a Adán Augusto

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, rechazó que el Senador debería hacer aclaraciones por la investigación a Bermúdez Requena. La facultad de emitir informes, según sostuvo, recaía sobre la Fiscalía del Estado y el Gobierno de Javier May Rodríguez.

”No es él el que lleva la investigación. ¿Él qué tiene que aclarar? Quien lleve la investigación, es la Fiscalía estatal y en el caso, también la federal. Tener claridad absoluta la ciudadanía de que no hay impunidad”, respondió Alcalde Luján.

”El que está investigado es el Secretario de Seguridad y hay toda una investigación al respecto. Quién debe informar es quien lleva la investigación, porque ellos son los que tienen elementos”, abundó.

Negó que la imagen de Morena se viera dañada por los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con el grupo criminal “La Barredora”. Las autoridades y el propio Gobierno de Tabasco, según expuso, eran los que investigaban al ex funcionario estatal.

”No creo que dañe la imagen del partido, la imagen del partido se dañaría si nosotros estuviéramos encubriendo a personas que delinquen, que están asociadas con el crimen que se corrompe, que cometen cualquier falta, eso sería dañar la imagen de Morena”, afirmó.

”No importa de quién se trate, si comete un delito tiene que ser sentenciado. Entiendo que el propio Gobernador, Javier May, sale ya a dar una conferencia y a hacer el planteamiento sobre la investigación. Ellos son los que tienen elementos”, expresó.

Además, descartó que la investigación emprendida desde un Gobierno de dicho partido, contra un ex funcionario de López Hernández, causaría alguna fractura interna.

”¿Por qué fractura? Al contrario. Eso abiertamente se sabe y no hay ningún problema, que si hay elementos de que alguien cometió un delito, tiene que ser investigado”, agregó, quien celebró que autoridades de gobiernos de Morena fueran las que ahora estuvieran llevando la investigación.

”Nosotros celebramos que las autoridades, por cierto, autoridades que vienen y emanan del mismo movimiento, estén investigándolo. Y eso es lo que deben hacer, sin ningún recato, investigar y, en todo caso, que existan las consecuencias y las responsabilidades que deban existir. Una vez que se lleve a cabo una responsabilidad, una sentencia, que se tenga claridad de que no importa de quien hubiese sido colaborador, no hay impunidad”, manifestó

Senadores de Morena respaldan a su coordinador

A través de un comunicado, los senadores de Morena expresaron que su coordinador había sido víctima de una campaña de desprestigio.

”En el caso del Senador Adán Augusto López, encabezó con dignidad el Gobierno de Tabasco y fortaleció la gobernabilidad del País desde la Secretaría de Gobernación con inteligencia y lealtad a los principios de la cuarta transformación”, subrayaron los legisladores.

”Ha coordinado al grupo parlamentario con responsabilidad con profesionalismo y ha encabezado los esfuerzos para sacar adelante las reformas trascendentales de la cuarta transformación siempre apegado a los valores que enarbolan nuestro movimiento”, dijeron.

Los senadores mencionaron que López Hernández había sido víctima de “golpeteo mediático orquestado desde la oposición y los medios a su servicio ya que en un evidente nado sincronizado han calumniado y difundido noticias falsas para intentar desprestigiar a su persona”.

Recordaron que la Presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que ni el Gobierno de México, ni la Fiscalía General de la República, investigaban o habían abierto una carpeta en contra de López Hernández.

”No existe investigación judicial en su contra ni señalamiento formal alguno por parte de las autoridades competentes. Lo que existe es una intención evidente para debilitar al proyecto transformador sembrando división y desconfianza en momentos donde la transformación de México exige madurez política altura de miras y compromiso con la verdad”, destacaron.

Abundaron que la justicia “no puede ni debe usarse como herramienta para golpear políticamente a quienes han dedicado su vida al servicio público y a la construcción de una patria más justa y soberana”.

Añadieron que “frente a las campañas de sospecha acusación sin pruebas y desinformación expresamos nuestros respaldo político institucional y humano al coordinador Adán Augusto López”.

Urge PAN a Sheinbaum tener congruencia e investigar a Adán Augusto

El presidente del CEN del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, señaló que, con la autoridad moral que decía tener Sheinbaum Pardo, debería ser ella la que promoviera la investigación contra López Hernández, antes de que lo hiciera alguien más.

Romero Herrera advirtió que, así como iniciaban investigaciones contra opositores o como recientemente lo iniciaron contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal tendría que actuar en consecuencia y no solapar a uno de los suyos.

”Así como usted ante una denuncia con fuente periodística va a reaccionar como lo hace con sus opositores, como en contra de Enrique Peña Nieto, y pide pruebas y pruebas, supongo que se habrá de dar una denuncia inmediata antes de que la presente Acción Nacional la quiera empezar”, insistió.

”Este es un Gobierno de autoridad moral, en donde a todos trata por igual, claro que no tienen consideraciones del tipo ‘eres oficialista’ o ‘eres opositor’, cómo podríamos pensar algo así, que hiciera la 4T”, urgió Romero Herrera, quien agregó que era imposible que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ignorara todo lo relacionado con los posibles delitos que habría cometido su subordinado. “Todos los caminos llevan a Roma”, expresó.