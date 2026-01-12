Morena expulsó a 17 militantes en un año; sólo Hernán Bermúdez por presuntos vínculos criminales

Morena expulsó a 17 de sus militantes durante el primer año de la actual dirigencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, por violar los estatutos de su organización, principalmente por promover a otro partido en elecciones locales o contender bajo sus siglas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Sancionados de Morena, desde enero de 2025, cuando inició la gestión de la actual Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), el partido acumuló procesos para 27 personas por distintas faltas a sus estatutos y la mayoría —60 por ciento— terminaron en expulsiones.

La expulsión más relevante a nivel nacional fue la de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco durante la Gubernatura de Adán Augusto López Hernández.

Su expulsión es la única derivada de presuntos vínculos criminales. En Querétaro, Juan José Jiménez Yáñez fue expulsado por violencia política de género contra su ex compañera de partido Rufina Estrada.

Otro caso es el de Édgar Francisco Garza Ancira, ex consejero nacional y estatal de Morena, que mantiene su intención de crear otro partido llamado Que siga la Democracia.

Los otros 14 casos corresponden a conflictos derivados de elecciones locales en los últimos dos años.

Cuatro expulsiones corresponden a exmilitantes que participaron en los comicios de Durango en 2025.

Derivados del proceso electoral de 2024 fueron expulsados tres militantes del Estado de México, tres de Morelos, uno más de Querétaro y uno de Sinaloa.

Los tribunales electorales locales, sin embargo, revocaron las expulsiones de dos militantes: Gabriela Gamboa Monroy, quien promovió el voto cruzado por Morena y Movimiento Ciudadano en Estado de México, y María Victoria Sánchez Peña, quien contendió como aspirante del Partido del Trabajo en Sinaloa.

Como respuesta, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia les quitó sus derechos como militantes morenistas durante tres años hasta 2028.

La mayoría de quienes contendieron o respaldaron a otro partido lo hicieron por el PT, aliado de la coalición encabezada por Morena.

Uno de esos casos es el del Diputado federal y ex Alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis, cuyos familiares recibieron supuestos finiquitos millonarios en el Estado de México, de acuerdo con la Alcaldesa Azucena Cisneros.

La cancelación de su afiliación fue realizada luego de que promovió la campaña de afiliación al Partido del Trabajo en el Estado de México, como coordinador de esa tarea en la entidad.

Dos morenistas que no fueron expulsadas, sólo sancionadas de manera pública, fueron Adriana Medina Quiroz y Petra Romero Gómez, por utilizar los emblemas morenistas para promover la afiliación a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, liderada por el también Diputado federal morenista Pedro Haces Barba.



La expulsión de Bermúdez Requena

El 2 de octubre de 2025, el órgano interno de Morena canceló de manera definitiva el registro de Hernán Bermúdez Requena, al considerar como un hecho notorio su vinculación a proceso por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

Luego del daño a la imagen de Morena por este caso. La comisión actuó de manera expedita y conectó las acusaciones penales con la violación de principios éticos y estatutos del partido.

La CNHJ justificó su resolución que no necesitó de un desahogo de pruebas interno adicional con base en el concepto jurídico de “hechos notorios”.

La comisión argumentó que la vinculación a proceso de Bermúdez Requena es de dominio público, documentada por fuentes oficiales y medios de comunicación.

Estableció que debido a la que la veracidad no está sujeta a duda razonable, no requería ser probado dentro del procedimiento sancionador.



Estos son los sancionados

Recibieron cancelación de afiliación María Victoria Sánchez Peña, de Sinaloa; Belia Martínez Saldívar, Gabriela Gamboa Monroy y Luis Alfonso García Huitrón, del Estado de México; Irving Saúl García Barrera, Jonathan Capistrán Castro y Quintín Barrera Miranda, de Morelos; Juan José Jiménez Yáñez y Bernabé Adame Dimas, de Querétaro; Ausencia López Villezcas, Elizabet Barrios Monreal y José Bárbaro Jaramillo Solís, de Durango; así como Luis Manuel Herrera Martínez, de Guanajuato, y Hernán Bermúdez Requena, de Tabasco.

Fueron sancionados con suspensión de derechos Gloria Lucía Notario Pérez y Luis Enrique López Alvarado, de Campeche; Salvador Roberto Díaz Vega y Gabriela Gamboa Monroy, del Estado de México; y María Victoria Sánchez Peña, de Sinaloa.

El único caso de exclusión formal del partido es el de Edgar Francisco Garza Ancira, con registro a nivel nacional.

La destitución del cargo de consejera estatal y la cancelación de afiliación se aplicaron a María Rosaura Juárez Pérez, de Guanajuato, y a Trinidad Medrano Agüero, de Durango.

Recibieron amonestación pública Adriana Belinda Quiroz Gallegos (Nacional y Nuevo León) y Petra Romero Gómez (Nacional y Nuevo León); y la única amonestación privada registrada es la de Rufina Benítez Estrada, en Querétaro.