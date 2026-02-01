$!Morena fija líneas: unidad y lealtad rumbo al inicio del periodo ordinario

Durante su cuarta reunión plenaria en la Cámara de Diputados, Morena llamó el sábado a la unidad y a la lealtad rumbo al arranque del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, con la reforma electoral como uno de los ejes del inicio de los trabajos legislativos. La plenaria se realizó en el Auditorio Aurora Jiménez, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y fue inaugurada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que sí habrá reforma electoral “con todos”, en referencia al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México; y llamó a cerrar filas. “Nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta. No tenemos derecho a fallar”, dijo ante las y los diputados.

El exhorto se dio de cara al arranque del periodo ordinario, en el que comenzará la discusión de la reforma electoral, una de las prioridades del oficialismo y que requiere mayoría calificada para ser aprobada. En las últimas semanas, el tema ha abierto diferencias con el PT y el PVEM, que han expresado reservas sobre aspectos como el financiamiento público a partidos y el futuro de las diputaciones plurinominales. Tras el pronunciamiento de Gobernación, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que en la plenaria “se reafirmó un compromiso de lealtad” con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El legislador zacatecano dijo que el llamado es “correcto” y que corresponde al compromiso firmado en 2024 para respaldar las iniciativas del Ejecutivo.