$!Morena fija líneas: unidad y lealtad rumbo al inicio del periodo ordinario

Durante su cuarta reunión plenaria en la Cámara de Diputados, Morena llamó el sábado a la unidad y a la lealtad rumbo al arranque del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, con la reforma electoral como uno de los ejes del inicio de los trabajos legislativos.
La plenaria se realizó en el Auditorio Aurora Jiménez, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y fue inaugurada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que sí habrá reforma electoral “con todos”, en referencia al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México; y llamó a cerrar filas.
“Nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta. No tenemos derecho a fallar”, dijo ante las y los diputados.
El exhorto se dio de cara al arranque del periodo ordinario, en el que comenzará la discusión de la reforma electoral, una de las prioridades del oficialismo y que requiere mayoría calificada para ser aprobada.
En las últimas semanas, el tema ha abierto diferencias con el PT y el PVEM, que han expresado reservas sobre aspectos como el financiamiento público a partidos y el futuro de las diputaciones plurinominales.
Tras el pronunciamiento de Gobernación, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que en la plenaria “se reafirmó un compromiso de lealtad” con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador zacatecano dijo que el llamado es “correcto” y que corresponde al compromiso firmado en 2024 para respaldar las iniciativas del Ejecutivo.
El mensaje político más visible del encuentro lo dio la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, quien fue la más aplaudida y recibió gritos de “presidenta” por parte de militantes y legisladores.
Alcalde Luján llamó a anteponer la unidad por encima de aspiraciones personales y advirtió que las divisiones internas debilitarían al movimiento.
En ese sentido, alertó sobre la manipulación y desinformación en redes sociales, y pidió responder con organización territorial y presencia digital, de cara a los procesos electorales por venir.
También intervino la secretaria general del partido, Carolina Rangel, quien informó que Morena superó los 11 millones de afiliados y tiene presencia en 99.4 por ciento de las secciones electorales del País.
En el eje de cohesión interna, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que son “tiempos de unidad y de acción conjunta”, y llamó a reforzar el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Congreso, bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum.
Política exterior y economía: T-MEC y ayuda humanitaria
De la Fuente sostuvo además que México mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba, al señalar que se trata de un principio de la política exterior mexicana y un mecanismo para preservar el diálogo internacional, incluso ante presiones del gobierno de Estados Unidos.
Tras su intervención, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “ya sobrevivió”, seguirá como acuerdo trilateral y descartó que esté en riesgo. Señaló que los tres países están por concluir consultas para iniciar la revisión del tratado.
Con el arranque del segundo periodo ordinario, Morena prevé iniciar la discusión de la reforma electoral, que requiere mayoría calificada, y avanzar en otras iniciativas prioritarias.
Entre estas se encuentran la reducción de la jornada laboral a 40 horas, ajustes al marco de revocación de mandato, cambios al régimen de fuero y reformas en materia de justicia y participación ciudadana. Para ello, la bancada mantendrá esta semana las mesas de diálogo con el PT y el Verde, con el objetivo de construir consensos.